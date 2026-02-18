Universidad de Chile aún no despega en el Campeonato Nacional. Los azules registran dos empates y una derrota en el inicio del torneo, por lo que necesitan enmendar rápidamente el rumbo para no seguir perdiendo terreno.

El próximo desafío no será para nada sencillo, puesto que enfrentarán al líder Deportes Limache, partido que será la antesala del Superclásico ante Colo Colo de la fecha siguiente.

En medio de ese difícil panorama, Francisco Meneghini sumó una nueva preocupación, puesto que Octavio Rivero, uno de los fichajes estrella es duda para el compromiso ante los tomateros y su estado alerta en el Centro Deportivo Azul.

Octavio Rivero no entrenó con normalidad en la U de Chile

Rivero, delantero que llegó como una de las principales cartas de gol a los azules, aún no consigue anotar y sus problemas físicos tienen a la U de Chile en vilo.

Y es que si bien no tuvo ningún inconveniente durante la pretemporada, en el debut del Romántico Viajero ante Audax Italiano presentó molestias en su rodilla. Debido a esto, quedó al margen del cruce ante Huachipato y ante fue a la banca Palestino e ingresó en el complemento.

Con esto esperaba que Rivero volviera a las prácticas con normalidad, pero de acuerdo a la información entregada por Emisora Bullanguera, el atacante entrenó diferenciado el pasado martes.

La decisión que complicó a Rivero en la U de Chile

Por otro lado, En Cancha reveló que Rivero no estaba en condiciones para el partido ante Palestino e incluso en la semana previa entrenó con un vendaje especial. Pese a ello, convenció al cuerpo técnico para sumar algunos minutos ante los árabes.

Esta situación trajo consecuencias, puesto que el citado medio detalló que el ariete actualmente está “entre algodones”, aunque Francisco Meneghini confía en que tenga una evolución favorable para que pueda entrenar los siguientes días y ser una opción ante Deportes Limache.

Rivero entrenando con un vendaje especial © Prensa U de Chile

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2025.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en la Universidad de Chile.