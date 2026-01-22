Jorge Sampaoli volvió a ser noticia en Sudamérica, pero no por un resultado deportivo. Esta vez, el técnico argentino fue protagonista de un escándalo en pleno partido del torneo estadual de Brasil, en un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El ex entrenador de Universidad de Chile y de La Roja perdió completamente el control tras un cruce con el DT rival, luego de una serie de gestos y burlas que desataron su furia. La escena fue tan tensa que jugadores y personal de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

😡 ¿Qué pasó entre Sampaoli y el DT rival en Brasil?

El incidente ocurrió durante el duelo entre Atlético Mineiro y América Mineiro, válido por el campeonato estadual. El partido ya venía cargado de tensión luego de que le anularan un gol al equipo de Sampaoli al minuto 40 del primer tiempo.

Al finalizar la primera mitad, ambos entrenadores se cruzaron en la cancha y comenzaron un fuerte intercambio de palabras, que fue subiendo de tono frente a las cámaras y a todo el estadio.

Según lo captado por la transmisión oficial y reportes de la prensa brasileña, el entrenador de América Mineiro, Alberto Valentim, realizó un gesto burlándose directamente de la estatura de Sampaoli.

Incluso, de acuerdo a medios locales, le gritó “baixinho” (bajito), provocando la reacción inmediata del casildense, que respondió con gritos y gestos de evidente enojo.

🚨 ¿Hubo pelea entre Sampaoli y Valentim?

No llegaron a los golpes, pero estuvieron muy cerca. La discusión escaló tanto que jugadores de ambos equipos y miembros de seguridad tuvieron que separarlos dentro del campo de juego.

La imagen de Sampaoli siendo contenido por su propio cuerpo técnico se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos.

FECHOU O TEMPO!



Após o fim do primeiro tempo de América-MG x Atlético-MG, os técnicos Alberto Valentim e Jorge Sampaoli bateram boca e o clima esquentou.#futebol #americamg #atleticomg #campeonatomineiro pic.twitter.com/OiUbefAJ7h — ge (@geglobo) January 22, 2026

🟨 ¿Qué sanción recibieron tras el escándalo?

Finalmente, el árbitro del encuentro decidió amonestar a ambos entrenadores con tarjeta amarilla, dando por cerrado el incidente desde lo disciplinario.

El partido terminó empatado 1-1, pero el foco ya no estaba en el resultado, sino en el fuerte cruce entre los dos técnicos. En Brasil, el episodio fue catalogado como “escándalo” y “pérdida total de compostura” por parte de Sampaoli. Varios portales deportivos destacaron la escena como uno de los momentos más tensos del torneo estadual en lo que va del año.

🧠 ¿Por qué este episodio vuelve a instalar a Sampaoli en la polémica?

No es la primera vez que Jorge Sampaoli protagoniza situaciones de alta tensión en la banca. Su carácter intenso, su forma de vivir los partidos y sus constantes reclamos arbitrales lo han convertido en uno de los técnicos más temperamentales del continente.

En Brasil, donde recién comienza su proceso con Atlético Mineiro, este episodio vuelve a ponerlo en el centro de la polémica más por lo extradeportivo que por lo futbolístico.

📰 En resumen

Sampaoli protagonizó un escándalo en Brasil

El DT rival se burló de su estatura

Hubo cruce directo en la cancha

Seguridad y jugadores intervinieron

Ambos fueron amonestados

El partido terminó 1-1

El episodio se volvió viral en redes

