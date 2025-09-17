En las últimas semanas parecía ir yendo todo con tranquilidad para el chileno Carlos Palacios, quien ha estado gozando de bastante tiempo como titular junto a Boca Juniors en la positiva racha del elenco Xeneize en el Clausura argentino.

De hecho, La Joya volvió a estar presente desde el arranque en el último partido de Boca frente a Rosario Central, el cual terminó con un empate de 1-1 en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una situación en torno a ese mismo partido que le podría costar caro al otrora seleccionado chileno.

😟 Apuntan a un quiebre entre Carlos Palacios y el cuerpo técnico de Boca

En aquel encuentro ante el Central de Ariel Holan, Palacios fue sustituido a los 73′ minutos por Alan Velasco, movida que no le gustó nada al chileno, quien tuvo un claro acto de reprobación al momento de salir de la cancha con el ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda.

Tras ello, desde Argentina indicaron que el propio Russo habría sostenido una charla con el ex Colo Colo por su comportamiento, algo tampoco nuevo teniendo en cuenta algunas situaciones ocurridas en el pasado con el chileno.

En concreto, fue el periodista de DSports Gastón Gerke quien detalló que: “El puesto de Palacios aún está vacante y entre él, (Alan) Velasco y Williams Alarcón se lo disputan”. Esto da a entender que el formado en Unión Española no tiene un lugar garantizado para Russo tras su última pataleta, lo que lo vuelve a poner en una incómoda posición en el Xeneize.

Russo no le garantiza un lugar a Palacios/ © Imago

⚽ ¿Cuándo vuelven a jugar Boca Juniors junto a Palacios?

En este escenario, habrá que esperar derechamente al próximo partido de Boca en el torneo argentino para ver si Palacios estará presente como titular o su última polémica le terminó costando el puesto en la oncena estelar.

Rival: Central Córdoba

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 21:15 horas.

Estadio: La Bombonera

