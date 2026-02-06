Carlos Palacios empieza a ver la luz al final del túnel en Boca Juniors. Tras un inicio de 2026 sin minutos, el volante chileno volvió a tener contacto con la pelota en los entrenamientos y dejó una señal que en el club esperaban hace semanas.

El cuadro Xeneize lo ha cuidado con pinzas desde la pretemporada, y aunque su retorno aún no es inmediato, el panorama cambió: ya no se habla de “parón”, sino de plazos.

🟦 Carlos Palacios, Boca Juniors y lesión de rodilla: lo que cambió en las prácticas

Carlos Palacios ya realiza trabajos con balón y comenzó a integrarse de forma progresiva a las sesiones del plantel. La señal es importante: el chileno empieza a dejar atrás el cuadro que lo marginó casi un mes.

En Boca, la prioridad ha sido que no haya retrocesos. Por eso, pese a la mejora, su carga sigue siendo medida y todavía no se proyecta como solución inmediata para el cuerpo técnico.

🧠 Sinovitis en la rodilla derecha: el diagnóstico que frenó a la Joya en 2026

La lesión que lo complicó es una sinovitis en su rodilla derecha, detectada desde el arranque de la pretemporada. Esa inflamación le impidió trabajar a la par de sus compañeros y lo dejó fuera del arranque oficial del año.

En este tipo de casos, el tiempo no siempre lo marca el calendario, sino la respuesta del cuerpo. Por eso Boca fue paso a paso, con la mira puesta en recuperarlo bien y no “apurarlo” por necesidad.

📅 La fecha que manejan en Argentina para el regreso de Carlos Palacios

Según reportó TyC Sports, Palacios no estaría disponible para el duelo de este domingo 8 de febrero ante Vélez Sarsfield. La idea, en cambio, es apuntar a fines de febrero.

En ese escenario, el partido que asoma como objetivo es ante Racing Club, fijado para el viernes 20 de febrero. Ahí, Boca espera contar con el chileno en mejores condiciones físicas y con ritmo de competencia.