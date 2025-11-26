Carlos Palacios está aprovechando su segunda oportunidad con Boca Juniors tras dejar atrás una rebelde lesión que lo afectó entre fines de septiembre e inicios de octubre pasado, y en medio de este sólido presente el chileno se animó a recordar uno de los complejos momentos que le tocó pasar desde su llegada al elenco Xeneize y que lo involucró directamente con la hinchada del club.

Los primeros meses de Palacios en Boca no fueron nada fáciles, cuestionado por su irregular rendimiento y metido en polémicas debido a su retraso en algunos entrenamientos por viajes constantes desde Argentina hacia Chile, algo que provocó un apriete de la barra del club bonaerense. Al respecto, la Joya reconoció que fueron semanas difíciles pero que la relación ha ido evolucionando de buena manera.

Aunque el ex Colo Colo tuvo que atravesar aquel duro momento en Boca, a punta de esfuerzo y pura resiliencia lo sacó adelante y actualmente, en el interinato de Claudio Úbeda al mando del cuadro argentino, se ha convertido en un indiscutido del plantel y su relación con la hinchada mejoró bastante.

Así lo contó el mismo Palacios este miércoles en diálogo con ESPN Argentina, donde señaló que: “En lo personal me vengo sintiendo super bien. Es una posición nueva y que trato de cumplir con lo que pide el profe”.

“Siempre me he sentido cómodo. Hubo un tiempo que se quebró la relación con el hincha. Pero siempre me hicieron saber que me trataban bien. La adaptación no me costó tanto como se dice. Ahora estoy mucho mejor y más tranquilo acá”, añadió el atacante nacional para ponerle paños fríos y entregar confianza sobre su presente en Boca.

