Mientras Boca Juniors afina los últimos detalles de su debut en este 2026, la atención se ha volcado sobre Carlos Palacios, quien sigue sin integrarse a los entrenamientos por una lesión que arrastra desde la semana pasada. La incertidumbre en torno al atacante chileno crece a medida que se acerca el partido amistoso frente a Millonarios.

El equipo de Claudio Úbeda enfrenta más de un dolor de cabeza, ya que no sólo Palacios está en duda. En paralelo, figuras como Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia también arrastran molestias físicas y se mantienen fuera del grupo principal. La situación pone a prueba la planificación del club argentino de cara al inicio del Torneo Apertura.

🚨 Carlos Palacios y el golpe que complica su presencia con Boca

El delantero chileno no entrena con normalidad desde el viernes pasado, debido a un golpe que recibió en la rodilla derecha durante la práctica del miércoles anterior. Según reportes de Diario Olé, el club ha optado por actuar con precaución ante la persistencia del dolor.

Este lunes, Boca realizó una importante sesión táctica pensando en Millonarios (miércoles 14, 19:00 horas), pero Palacios volvió a ausentarse, lo que prácticamente lo deja fuera del primer amistoso del año, aunque el club argentino esperará hasta último momento.

Una evaluación médica este martes definirá si el ex Colo Colo puede estar al menos en la banca, aunque todo indica que el cuerpo técnico preferirá cuidarlo.

⚠️ Boca suma otras bajas: Cavani y Battaglia también complican el panorama

El caso de Palacios no es único en Boca Juniors. Según información de TyC Sports, Cavani y Battaglia también están fuera de los trabajos grupales, ambos por molestias físicas que aún no se resuelven del todo. La intención del cuerpo técnico es clara: no arriesgar jugadores claves en un partido amistoso si eso significa poner en juego su disponibilidad para el debut oficial del 25 de enero ante Deportivo Riestra.

🗓️ El calendario y lo que viene para Boca en este inicio de temporada

Boca Juniors abrirá oficialmente su año deportivo el 25 de enero en el Torneo Apertura, pero antes enfrenta a Millonarios este miércoles, en un duelo amistoso pensado como prueba de fuego.

Sin varios de sus titulares, este encuentro tomará otro matiz: será una vitrina para juveniles y alternativas que buscan espacio. Para Palacios, la mirada se centra en recuperarse a tiempo para el debut oficial y evitar que esta dolencia se prolongue más allá de lo esperado.