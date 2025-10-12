El exdelantero de Colo Colo Iván Morales anotó el gol más importante en lo que va de su carrera ante River Plate, jugado por Sarmiento de Junín, en la Liga Argentina.

Morales, quien fuera otrora goleador del Cacique, vuelve a estar en la órbita deportiva chilena tras una floja temporada.

📹 Así fue el gol de Iván Morales a River Plate en Argentina

Iván Morales aprovechó un rebote que entregó el portero Franco Armani y definió de túnel. Se trató de un gran error del guardameta, quien también comienza a sumergirse en un mal nivel al igual que sus compañeros de River Plate.

Gol de Sarmiento

Armani solo hace mamarrachos cuando el partido no importa, ¿no?

Están revisando una posible mano, pero no creo que ocurra nada. Y nada, River 0-1 Sarmiento pic.twitter.com/vClWKovO13 — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 12, 2025

Se trata del sexto gol de Morales con la camiseta de Sarmiento, en un periplo que comenzó en 2024. Es el segundo gol de la temporada, en lo que se espera que sea un punto de inflexión en la carrera de un delantero que en su última temporada en Colo Colo (2021) anotó 17 goles, no teniendo éxito en sus años posteriores.

