La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico argentino. Boca recibe a River en un choque que llega con dos realidades opuestas y con el agregado de un duelo chileno clave: Carlos Palacios vs Paulo Díaz.

Boca llega en alza, líder de su zona y con dos triunfos consecutivos. River, en cambio, atraviesa un momento complejo, con ocho derrotas en sus últimos diez partidos. Para Marcelo Gallardo, este partido es más que un clásico: es una señal de supervivencia.

🇦🇷 ¿Qué canal transmite Boca vs River en Chile?

El Superclásico será transmitido en Chile por:

📺 TV: ESPN

ESPN 📲 Streaming: Disney+ Estándar / Disney+ Premium

Disney+ Estándar / Disney+ Premium 🖥️ Minuto a minuto: Alairelibre.cl

Podrás seguir el partido con jugadas, análisis y reacciones en directo desde La Bombonera.

🕒 ¿A qué hora se juega Boca vs River EN VIVO?

📆 Domingo 9 de noviembre

⏰ 16:30 horas de Chile

🏟️ Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.

📺 ¿Dónde ver Boca vs River por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para toda Sudamérica.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

48 (SD) / 843 (HD) DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

621 (SD) / 1621 (HD) Entel TV: 212 (HD)

212 (HD) Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

174 (SD) / 474 (HD) GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

85 (SD) / 844 (HD) Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

480 (SD) / 884 (HD) Zapping: 90 (HD)

📡 ¿Dónde ver Boca vs River ONLINE por streaming?

El partido estará disponible en Disney+ Estándar y Disney+ Premium, que cuentan con los derechos oficiales en Chile.

👉 Ingresa a Disney+ o abre la app en tu Smart TV o dispositivo móvil.

👉 También podrás seguir el minuto a minuto en Alairelibre.cl.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Boca vs River?

No hay señal abierta.

La única forma legal y gratuita de seguir el partido es por:

🖥️ Cobertura minuto a minuto GRATIS: Alairelibre.cl

Con goles, estadísticas, formaciones y análisis en tiempo real.

🔵 Formación probable de Boca vs River

DT: Claudio Úbeda

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

🔴 Formación probable de River vs Boca

DT: Marcelo Gallardo

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos; Juan Portillo, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas.

Gallardo evalúa línea de tres para que Paulo Díaz recupere titularidad y liderazgo defensivo.

🇨🇱 Carlos Palacios vs Paulo Díaz: el duelo chileno del Superclásico

Estadística (últimos 10 PJ) Palacios (Boca) Díaz (River) Minutos jugados 731 624 Asistencias 1 1 Pases acertados 86.1% 88.7% Despejes 6 39 Intercepciones 1 4

