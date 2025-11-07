La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico argentino. Boca recibe a River en un choque que llega con dos realidades opuestas y con el agregado de un duelo chileno clave: Carlos Palacios vs Paulo Díaz.
Boca llega en alza, líder de su zona y con dos triunfos consecutivos. River, en cambio, atraviesa un momento complejo, con ocho derrotas en sus últimos diez partidos. Para Marcelo Gallardo, este partido es más que un clásico: es una señal de supervivencia.
🇦🇷 ¿Qué canal transmite Boca vs River en Chile?
El Superclásico será transmitido en Chile por:
- 📺 TV: ESPN
- 📲 Streaming: Disney+ Estándar / Disney+ Premium
Podrás seguir el partido con jugadas, análisis y reacciones en directo desde La Bombonera.
🕒 ¿A qué hora se juega Boca vs River EN VIVO?
- 📆 Domingo 9 de noviembre
- ⏰ 16:30 horas de Chile
- 🏟️ Estadio: La Bombonera, Buenos Aires
El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.
📺 ¿Dónde ver Boca vs River por ESPN?
La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para toda Sudamérica.
👉 ESPN en cableoperadores:
- VTR: 48 (SD) / 843 (HD)
- DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)
- Entel TV: 212 (HD)
- Claro: 174 (SD) / 474 (HD)
- GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)
- Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)
- Zapping: 90 (HD)
📡 ¿Dónde ver Boca vs River ONLINE por streaming?
El partido estará disponible en Disney+ Estándar y Disney+ Premium, que cuentan con los derechos oficiales en Chile.
👉 Ingresa a Disney+ o abre la app en tu Smart TV o dispositivo móvil.
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Boca vs River?
No hay señal abierta.
La única forma legal y gratuita de seguir el partido es por:
🔵 Formación probable de Boca vs River
DT: Claudio Úbeda
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
🔴 Formación probable de River vs Boca
DT: Marcelo Gallardo
Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos; Juan Portillo, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas.
Gallardo evalúa línea de tres para que Paulo Díaz recupere titularidad y liderazgo defensivo.
🇨🇱 Carlos Palacios vs Paulo Díaz: el duelo chileno del Superclásico
|Estadística (últimos 10 PJ)
|Palacios (Boca)
|Díaz (River)
|Minutos jugados
|731
|624
|Asistencias
|1
|1
|Pases acertados
|86.1%
|88.7%
|Despejes
|6
|39
|Intercepciones
|1
|4
