La actuación de Carlos Palacios frente a Belgrano de Córdoba pasó más inadvertida de lo esperado, y generó titulares críticos en Argentina. Pese a que estuvo en cancha todo el partido y salió sólo en tiempo adicional, los medios trasandinos coincidieron en evaluar con severidad su rendimiento.



Otra vez las críticas apuntan al chileno, en especial cuando el Xeneize no brilla en la cancha.

🎬 Palacios y un partido para el olvido en Argentina

Carlos Palacios fue desde el arranque en la derrota 2-1 de Boca Juniors ante Belgrano, en el primer encuentro tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Y aunque estuvo en cancha hasta los descuentos, su rendimiento generó más dudas que certezas.

Lejos de ser protagonista, el exColo Colo recibió duras críticas de la prensa argentina. Las notas fueron lapidarias y dejaron al chileno en una posición incómoda justo cuando busca consolidarse como pieza clave en el mediocampo Xeneize.

⚽ El juicio de la prensa argentina: Palacios en la mira

Los principales medios deportivos no perdonaron su bajo protagonismo. TyC Sports fue tajante: “Pasó desapercibido. Aportó poco y nada”, lo evaluó con nota 4. Sólo Diario Olé entregó un respiro, destacando dos buenas jugadas ofensivas, aunque sentenció que su remate final “fue livianito”.

🔄 ¿Cómo puede recuperar protagonismo?

Palacios tiene talento, eso no se discute. Pero en un club como Boca Juniors y con la lupa mediática de Argentina, no basta con buenas intenciones.

Para revertir la imagen deberá:

Ser más constante en los 90 minutos.

Marcar presencia con asistencias o goles.

Asumir un rol más protagonista en la conducción del equipo.

Lo que haga en cancha y cómo se reinventa, será clave para aparecer nuevamente en el radar de La Roja.