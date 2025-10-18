Deportes Iquique sufrió una dolorosa derrota ante O’Higgins este último viernes que los dejó pendiendo de un hilo hacia el descenso a la Primera B del fútbol chileno, escenario que se ve bastante difícil de revertir para el elenco nortino y por lo que ya se empiezan a conocer de salidas importantes que podrían sufrir en el plantel debido a ello.

El panorama es tan complejo para los Dragones Celestes que su gran goleador y figura, Steffan Pino, empieza a ver la posibilidad de buscar nuevos rumbos para evitar tener que jugar en el ascenso el 2026, y por ello es que tanto el goleador como su entorno se mueven con el fin de cumplir con ese propósito.

⚽ Steffan Pino es ofrecido a los tres grandes del fútbol chileno

Esta no sería la primera vez que Iquique pudiese perder a Pino, ya que entre fines del pasado año 2024 e inicios de la presente temporada el nombre del espigado centrodelantero llegó a sonar como opción para reforzar el ataque del Colo Colo de en ese entonces Jorge Almirón, además de ser sondeado desde clubes de Argentina, Brasil e incluso el fútbol chino.

Pero, el escenario al día de hoy es bien distinto alrededor del cuadro nortino y eso tanto Pino como en su círculo cercano lo tienen claro. Así, es que de acuerdo al portal En Cancha el artillero de 31 años fue ofrecido tanto a U de Chile, Universidad Católica y nuevamente a Colo Colo, todo pensando en el mercado de pases del verano de 2026.

Todo esto se debe al inminente descenso de Iquique a la B, con muy pocas chances de salvarse al encontrarse como colistas absolutos del Campeonato con solo 14 puntos, a falta de solo 6 fechas por jugarse.

El goleador podría ver el fin de su etapa en Iquique/ © Photosport

📊 Los números de Steffan Pino en Deportes Iquique