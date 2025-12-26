El golpe del descenso aún retumba en el norte, pero en Deportes Iquique no hubo espacio para más lamentos. Con el objetivo de rearmar su proyecto deportivo, el club activó rápidamente una serie de decisiones que marcarán el rumbo de la próxima temporada en la Primera B.

La señal fue contundente: el proceso que terminó en la pérdida de la categoría quedó cerrado. A través de sus canales oficiales, la institución confirmó una extensa lista de futbolistas que no continuarán, dando inicio a una reconstrucción total del plantel que afrontará el desafío del ascenso.

🔵 Salida masiva que redefine el proyecto deportivo

La salida masiva anunciada por los Dragones Celestes incluye a Luis Casanova, César Fuentes, Javier Parraguez, Leandro Requena, Juan Pablo Gómez, Marcelo Jorquera, Carlos Rodríguez, Salvador Sánchez, Marcos Gómez, Misael Dávila, Rubén Farfán y Matías Moya, nombres que formaron parte del último ciclo en Primera División.

Se trata de jugadores con experiencia en el fútbol chileno y protagonismo reciente, lo que refuerza la idea de un corte estructural más que de un ajuste puntual. La dirigencia optó por liberar cupos y presupuesto para construir un plantel acorde a la exigencia de la categoría, donde la presión por competir arriba es inmediata.

🟦 El adiós del capitán y el cierre de una era

A esta lista se suma una salida que tiene un peso simbólico especial: Hans Salinas, quien tampoco continuará en el club tras más de ocho años defendiendo la camiseta celeste.

Desde su llegada en 2017, el lateral fue parte de distintos procesos y asumió el rol de capitán desde 2022, convirtiéndose en una referencia para el camarín y la hinchada del Tierra de Campeones. Su partida no solo deja un espacio futbolístico, sino también un vacío de liderazgo interno.