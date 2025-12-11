El cierre de la temporada 2025 parecía definitivo, pero un vacío reglamentario encendió un terremoto inesperado. Unión Española y Deportes Iquique, dos clubes que perdieron la categoría en la cancha, activaron una ofensiva jurídica para revertir el descenso. ¿La razón? Un artículo del Reglamento ANFP aprobado en junio de 2024 que contradice directamente las Bases del Campeonato 2025 y que, según los clubes involucrados, tiene prioridad normativa.

Mientras los hinchas asimilan uno de los finales más tensos de los últimos años, en Santa Laura y en el norte se abrió un nuevo frente: el descenso no estaría bien aplicado si se respeta el mecanismo histórico del promedio trianual. Bajo ese cálculo, los dos peores coeficientes no corresponden a Unión Española ni a Deportes Iquique. De prosperar el reclamo, los equipos que descenderían serían otros, lo que ya genera inquietud en varios elencos proyectados en Primera División 2026.

⚖️ ¿Qué clubes descenderían si se aplica el promedio trianual del Reglamento ANFP?

Según los artículos 90 y 91 del Reglamento vigente, el descenso debe definirse por promedio de puntos de las últimas tres temporadas, fórmula incorporada tras el estallido social de 2019.

Los promedios serían los siguientes:

Equipo Promedio 2022–2024 Deportes La Serena 0,90 Deportes Limache 1,03 Unión La Calera 1,11 Unión Española 1,16 Deportes Iquique 1,20

➡️ Si prospera el reclamo:

Los dos descendidos serían La Serena y Limache, no Unión Española ni Iquique.

📘 ¿Por qué Unión Española e Iquique apuntan a los artículos 90 y 91 del Reglamento?

La argumentación de ambos clubes es directa:

El Reglamento indica que los descensos se definen por promedio trianual ,

, Y el artículo 91 señala que ninguna Base de competencia puede contradecir al Reglamento.

Por eso, sostienen que el sistema aplicado en cancha —último y penúltimo de la tabla 2025— no correspondería jurídicamente.

🧾 ¿Qué dice exactamente el artículo que motiva la ofensiva legal?

El reglamento aprobado en junio de 2024 establece: “Anualmente, descenderán dos clubes de Primera División a Primera B (…). Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores.”

Y el artículo 91 agrega: “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento.” Esto es lo que sostiene la tesis de Unión Española e Iquique: si hay contradicción, prevalece el Reglamento.

🧨 ¿Qué contradicción existe con las Bases del Campeonato 2025?

Las Bases utilizadas en cancha dicen algo distinto:

“Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden:

i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones.

ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar.”

Es decir, se aplicó el sistema tradicional por tabla anual, no por promedio. Ese choque normativo es el origen del conflicto.

📝 ¿Qué ha dicho Jorge Segovia sobre la posible vía para evitar el descenso?

El propietario de Unión Española dejó clara su postura en redes sociales, respondiendo a un hincha: “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”.

El aficionado le había señalado: “Si usted lee el artículo 90 y 91 del reglamento, es contrario a las bases del campeonato 2025, por lo que Unión no debiese descender”. Segovia replicó con convicción, señalando que la vía jurídica es real y está siendo evaluada.

🧭 ¿Quién debe resolver esta controversia: el Tribunal de Disciplina, el directorio o el TAS?

Este es uno de los puntos más complejos:

Las salas del Tribunal de Disciplina sancionan infracciones a reglas claras.

sancionan infracciones a reglas claras. Pero aquí no hay infracción, sino interpretación normativa , lo que podría trasladar la decisión al directorio de la ANFP o incluso al Consejo de Presidentes .

, lo que podría trasladar la decisión al o incluso al . ¿El TAS? Suele intervenir solo ante fallos de tribunales internos, y hoy no existe sentencia alguna.

Es un escenario abierto, sin precedentes recientes.

🔎 ¿Qué implicaría revertir los descensos en lo deportivo y económico?

La permanencia de Unión Española e Iquique en Primera alteraría el fixture 2026 , la distribución de ingresos y la planificación de varios clubes .

, la y la . Para La Serena y Limache sería un golpe drástico: ambos ya proyectaban su participación en la división de honor.

Para la ANFP, significaría enfrentar un conflicto institucional que nació por un reglamento aprobado sin revisión exhaustiva.

En resumen