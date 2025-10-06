El mundo Xeneize vive días de preocupación. El histórico entrenador Miguel Ángel Russo atraviesa un momento delicado de salud, y aunque desde el club no hay información oficial, su entorno confirma que el técnico está “muy débil”.

La última aparición pública del técnico de Carlos Palacios fue el 21 de septiembre, cuando dirigió el empate ante Central Córdoba en la Bombonera. Desde entonces, Russo permanece con internación domiciliaria y bajo cuidados permanentes.

🏥El estado de salud de Miguel Ángel Russo

De manera prudente, Clarín informó que Russo está con asistencia médica constante y que su estado físico se ha deteriorado debido a la enfermedad que combate desde 2017. En ese entonces, cuando dirigía a Millonarios, fue diagnosticado con cáncer de vejiga y de próstata.

A pesar de su fragilidad, el técnico sigue cerca del plantel. Charló con su ayudante Claudio Ubeda, quien asumió interinamente la conducción del equipo, y vio por televisión la reciente goleada ante Newell’s. Incluso, los jugadores le dedicaron la victoria con un sentido gesto.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



💬 El mensaje de los referentes y el cariño que cruza fronteras

“Dedicarle este triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó Leandro Paredes tras el triunfo. Cavani y Rodrigo Battaglia también pidieron permiso para visitarlo, un gesto que refleja la unión del grupo en medio de la incertidumbre.

En el equipo de Carlos Palacios prefieren no hablar públicamente, pero Juan Román Riquelme ya decidió que Ubeda siga al mando del primer equipo hasta fin de año. Lo importante ahora, aseguran desde su círculo, es la recuperación total de Russo.

