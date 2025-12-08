Los hinchas de Colo Colo siguen sin poder creer como el equipo de Fernando Ortiz no clasificó a la Copa Sudamericana, especialmente porque Ñublense les dio una mano gigante. Pero ellos no fueron capaces de derrotar al Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Este nefasto cierre de año tuvo como primera consecuencia que Arturo Vidal saliera disparando contra el DT y la dirigencia, crispando el clima interno en el Cacique.

La segunda es que Blanco y Negro deberá hacer algo que no quería, revisar el contrato de Ortiz y evaluar opciones, porque el Tano no cumplió ningún objetivo al mando de Colo Colo.

Con este escenario era cuestión de tiempo para que aparecieran las primeras críticas y estas llegan desde la trinchera de históricos de los Albos.

👎Ya no le creen a Fernando Ortiz

Gualberto Jara, una institución en Colo Colo, campeón en la década del 90, formador de jugadores y extécnico del Cacique fue el que le arrojó la primera piedra a Fernando Ortiz.

“No fue capaz. No se vio nada bajo su mandato, al contrario, una defensa cada vez más insegura”, señaló Jara en conversación con Redgol. El paraguayo agregó que hubo “desconcierto en la conformación del equipo, en las posiciones de los jugadores, en los cambios que efectuaba”.​

“Debería partir. Los resultados, el rendimiento tanto individual como colectivo, no se dio”, cerró Jara.

🔮Ortiz tiene incierto futuro en Colo Colo

Tras perder con Audax Italiano, Ortiz declaró que quiere continuar “más que nunca”, pero su futuro será decidido en una reunión del directorio el 10 de diciembre. La cláusula de su contrato permite evaluar su vínculo si no cumple objetivos, lo que ocurrió al término de la temporada.​

Para despedir a Ortiz, Colo Colo tendría que pagar US$ 200 mil, equivalentes a 180 millones de pesos. Sin embargo, los números muestran que será difícil mantenerlo tras el desastre del 2025.​



🔗 Sigue todas las novedades del mercado de pases de Colo Colo, la continuidad de Ortiz en la banca popular y las últimas noticias del Cacique en Al Aire Libre.