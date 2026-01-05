En Colo Colo se encuentran preparados para dejar partir a Alan Saldivia y Vicente Pizarro, ambos con ofertas concretas para poder dar el salto fuera de Chile, una situación a la que se podría sumar Lucas Cepeda, quien desde hace rato viene siendo sondeado desde Europa y en este mercado finalmente se podría materializar su salida.

Ya con la pretemporada iniciada en las instalaciones del Sifup, en Colo Colo miran con atención lo que pueda ocurrir con Cepeda antes de que inicie su año calendario con los competiciones a nivel local, esto porque recientemente se conoció del club español que se comentó tiene interés en poder llevarse al también seleccionado chileno.

🛫 Lucas Cepeda puede emprender ahora sí podría emprender vuelo a Europa

Días atrás hubo información sobre que desde la Primera División de España se encontraba un elenco con intenciones de ofertar por Lucas Cepeda, aunque también trascendió que la propuesta no llenaría del todo las expectativas económicas que esperan recibir en Blanco y Negro por la venta de una de sus principales figuras.

Sin embargo, este lunes hubo novedades al respecto y fue el periodista Daniel Arrieta quien en TNT Sports se encargó de dar mayores detalles de lo que pretende Alavés con Cepeda. “La oferta de Alavés se reactivó. Ya lo saben en Colo Colo. Es probable que puedan salir Saldivia, Pizarro y Cepeda”, lanzó el comunicador.

“Aún deben hacer los cruces de cifras entre ambos equipos. Aníbal Mosa no se va a dejar tentar por cualquier oferta”, advirtió igualmente Arrieta, dejando en claro que desde Colo Colo no dirán que sí a cualquier negociación que le haga el cuadro donde han militado chilenos como Guillermo Maripán y el joven Sebastián Pino.

Lucas Cepeda no es olvidado por el Alavés/ © Photosport

💸 ¿En cuánto está tasado Cepeda por Colo Colo?

De acuerdo a las últimas evaluaciones del mercado, Lucas Cepeda se encuentra tasado en alrededor de los 3.5 millones de dólares, una cifra de la que Colo Colo no estarían dispuestos a rebajar mucho si llega una oferta sobre todo desde el fútbol europeo, donde hay dinero para acercarse a sus pretensiones.