Colo Colo amaneció en pleno reordenamiento interno después de una jornada que marcó el rumbo del proyecto 2026. Tras horas de debate, Blanco y Negro decidió ratificar a Fernando Ortiz como entrenador, decisión que se tomó por unanimidad y que, según Aníbal Mosa, responde a criterios deportivos, disciplina interna y un trabajo que debió sostener sin haber armado el plantel ni dirigido la pretemporada. La confianza está depositada en que el argentino podrá construir un equipo competitivo desde cero, aunque tendrá exigencias explícitas: ser campeón, volver a copas internacionales y mostrar un salto de calidad inmediato.

La mesa directiva también abrió otra puerta: la reestructuración del plantel. Varios jugadores ya fueron notificados de su salida, y a ellos se suma Matías Moya, quien pese a renovar automáticamente no será considerado por Ortiz. Alexander Oroz, en tanto, quedó catalogado como “caso especial”, ya que el club quiere retener parte de su pase pero enviarlo a sumar minutos fuera del Monumental. El telón lo baja la noticia más inquietante para el hincha: el presupuesto para refuerzos se desplomó de US$4 millones a cerca de US$1 millón, un golpe que obligará a la gerencia deportiva a buscar mercado barato, préstamos y oportunidades puntuales en un verano que será más austero que ambicioso.

