El momento que atraviesa Colo Colo debe ser de los más complejos en muchísimo tiempo producto de una temporada en la que nada salió bien, el factor económico pasó a ser un dolor de cabeza para el elenco de Pedrero en cierto tramo del año y dichos problemas parecen mantenerse para un periodo tan importante como lo será el mercado de fichajes de verano, donde el Cacique debe salir a buscar jugadores que refresquen el equipo para el 2026.

Ya durante este último miércoles hubo novedades sobre el rearmado del plantel con la continuidad confirmada del técnico Fernando Ortiz y el anuncio de la salida de jugadores como Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Oscar Opazo, pero en cuanto a la posibilidad de traer nuevas caras el panorama se ve poco alentador debido al precario monto de dinero que podrán destinar en Colo Colo para dicha tarea.

🤨 En Colo Colo deberán hacer milagros con su billetera para traer refuerzos

Con la posibilidad de que hayan aún más salidas del primer equipo entre inminentes ventas y más bajas por mal rendimiento es que en el Popular deberán buscar incorporaciones que renueven lo que tenga a disposición Ortiz, aunque todo hace indicar que en esta pasada deberán hacer milagros por el ajustado presupuesto que manejan en Blanco y Negro.

En diálogo con El Mercurio, un directivo de la concesionaria que administra a Colo Colo comentó que: “El tema económico está muy, pero muy complicado. Si este año se destinaron cerca de US$ 4 millones en la conformación del plantel, para 2026 con suerte será uno“.

Una declaración que pega como un mazazo las intenciones de los albos de poder dar un salto de calidad en el rearmado de su plantel para la próxima temporada, todo por los efectos negativos de distintas situaciones por las que pasaron este año a nivel deportivo como también los altos costos que significó traer a nombres que terminaron cuestionadísimos como Salomón Rodríguez o Claudio Aquino.

Habrá que esperar entonces para ver cómo resuelven en Colo Colo este nuevo inconveniente que asoma en su horizonte y con el mercado de fichajes de verano ya en marcha, pero por lo visto el gerente deportivo Daniel Morón deberá hacer malabares para dejar contentos a todos en Pedrero, más considerando que en 2026 solo tendrán por delante desafíos a nivel local como el Campeonato Nacional o la nueva Copa de la Liga.