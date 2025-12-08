Colo Colo puso fin a una temporada para el olvido este fin de semana. Los albos, que esperaban celebrar en el año de su centenario, sufrieron una serie de fracasos tanto a nivel nacional como internacional.

El último de ellos ocurrió este domingo, cuando no pudieron como locales ante Audax Italiano y se quedaron sin la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

La crisis futbolística del equipo traerá consecuencias, puesto que se espera una importante reestructuración del plantel para el 2026. Sin competencias continentales, Blanco y Negro deberá rebajar el costo de la plantilla, por lo que se espera que partan más de 10 jugadores el próximo año.

😱 Colo Colo podría dejar partir a más de 10 jugadores

Según reveló RedGol, la concesionaria que rige los destinos del Cacique ya tomó algunas decisiones, como por ejemplo no renovar a los jugadores que terminan su vínculo a fin de año. Así las cosas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas dejarán el Estadio Monumental una vez finalizado su contrato el 31 de diciembre.

Por otro lado, la directiva buscará la salida de otros seis futbolistas que mantienen contrato, pero que no están en los planes para el 2026, por lo se espera que salgan a préstamo o se rescinda su vínculo anticipadamente. Ellos son: Salomón Rodríguez, Esteban Pavez, Bruno Gutierrez, Cristián Riquelme, Daniel Gutiérrez y Óscar Opazo.

Por último, está la situación de tres futbolistas que están en vitrina para el club pueda hacer caja. Se trata de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, quienes saldrán ante alguna propuesta llamativa.

😮 ¿Seguirá Fernando Ortiz en Colo Colo?

Lo otro que debe definir Blanco y Negro es el futuro de Fernando Ortiz. El entrenador llegó con la misión de clasificar a Colo Colo a una competencia internacional y su contrato establece que, de no cumplir el objetivo, su vínculo será evaluado.

Con el fracaso de la Copa Sudamericana consumado, la dirigencia se reunirá este miércoles 10 de diciembre a las 16:00 horas para analizar la situación y definir qué ocurrirá con el DT.

Sin embargo, pese a que no está ratificada su continuidad, el ‘Tano’ ya planifica el 2026. Este lunes el estratega citó al plantel con el fin de hacer algunas mediciones y encomendar algunas tareas a los futbolistas previo a sus vacaciones pensando en lo que será la pretemporada.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con la actualidad de Colo Colo.