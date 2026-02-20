O’Higgins y Colo Colo se ven las caras este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los celestes vienen de caer por 2-1 ante Deportes Limache por el torneo, mientras que los albos llegan tras dos triunfos consecutivos, el último ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. Además, para el Cacique esta es una prueba de fuego previo al Superclásico del próximo fin de semana.

¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre O’Higgins y Colo Colo será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming se podrá ver en TNT Sports de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en MAX.

TNT Sports en MAX. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Colo Colo?

O’Higgins vs Colo Colo está programado para este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Fecha: Sábado 21 de febrero

Sábado 21 de febrero Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

Árbitros del partido entre O’Higgins vs Colo Colo

Árbitro: Mathias Riquelme

Mathias Riquelme 1er asistente: Miguel Rocha

Miguel Rocha 2do asistente: Leslie Vásquez

Leslie Vásquez Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada

Gustavo Ahumada VAR: Piero Maza

Piero Maza AVAR: Claudio Urrutia

El XI de O’Higgins vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Bryan Rabello, Benjamín Shamine; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.

El XI de Colo Colo vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Yastin Cuevas y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz

Minuto a minuto de O’Higgins vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026