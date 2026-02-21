El Estadio Codelco El Teniente de Rancagua vivirá un duelo que puede definir quién acompaña a Deportes Limache en la cima del Campeonato Nacional 2026. O’Higgins y Colo Colo comparten el segundo lugar con seis puntos cada uno, y el ganador dará un golpe de autoridad que lo acercará al liderato dependiendo de los demás resultados de la jornada.

El gran interrogante es el desgaste de los celestes. Lucas Bovaglio reconoció que dosificará el equipo tras el esfuerzo del martes contra Bahía en Copa Libertadores, donde O’Higgins consiguió una importante victoria 1-0 que les da ventaja para la vuelta. A eso se suma la derrota 2-1 ante Deportes Limache en la fecha 3, que frenó el arranque perfecto del equipo rancagüino y expuso cierta fragilidad defensiva fuera de casa.

Colo Colo llega con la moral en alto tras su agónico triunfo 1-0 ante Unión La Calera con gol en los minutos finales, que le permitió recuperar terreno y llegar a los seis puntos. Fernando Ortiz

El árbitro Mathias Riquelme Sepúlveda dirigirá el encuentro con Piero Maza en el VAR. El sábado, Rancagua dirá si O’Higgins puede con la fatiga o si Colo Colo da el golpe en casa ajena.

⏱️ O’Higgins vs Colo Colo, minuto a minuto