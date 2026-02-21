A pocas horas del partido, Colo Colo ajusta piezas para visitar a O’Higgins en Rancagua por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026. El Cacique busca su tercera victoria consecutiva en un duelo clave ante un rival que también piensa en su serie frente a Bahía por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Durante la semana, Fernando Ortiz probó distintas variantes tácticas. Sin embargo, un imprevisto médico de última hora obligó al técnico a modificar la oncena que venía trabajando.

Sin competencia internacional este 2026, en Macul la prioridad es el torneo local. Pero una baja sensible en ataque abrió la puerta a una de las jóvenes promesas del club, que asoma como titular en Rancagua.

¿Cuál es la formación de Colo Colo ante O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?

La principal novedad en el once de Colo Colo es la ausencia de Javier Correa. El delantero quedó descartado tras presentar un problema muscular en el último partido frente a Unión La Calera.

Ante esta baja, el técnico Fernando Ortiz apostará por el juvenil Leandro Hernández, quien asumirá la responsabilidad en el ataque albo en un partido clave en Rancagua.

Según información de Radio ADN, el equipo que saldrá a la cancha en el Estadio El Teniente será: Fernando de Paul al arco; en defensa estarán Jeyson Rojas por derecha, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa como centrales, y Diego Ulloa por la banda izquierda. En el mediocampo formarán Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez, mientras que en ofensiva el tridente estará compuesto por Leandro Hernández y Claudio Aquino por las bandas, dejando a Maximiliano Romero como hombre de referencia.

¿Debuta Lautaro Pastrán en Colo Colo ante O’Higgins?

Más allá del once titular, la nómina de 20 convocados de Fernando Ortiz trajo una novedad que genera expectativa en el Monumental: la inclusión de Lautaro Pastrán.

El ex atacante de Everton ya dejó atrás su puesta a punto física tras arribar a Colo Colo y sumó buenas sensaciones en la Noche Alba Solidaria frente a Unión Española. Aunque comenzará en el banco, aparece como la principal alternativa ofensiva para el segundo tiempo y podría concretar su debut oficial con la camiseta del Cacique en Rancagua.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026, se juega hoy sábado 21 de febrero.

El compromiso está programado para las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz buscará sumar su tercera victoria consecutiva en el torneo.



