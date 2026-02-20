Fernando Ortiz de a poco va haciendo mejorar a Colo Colo: el DT lleva dos triunfos consecutivos (ante Everton y Unión La Calera) y comienza a afianzarse en el estadio Monumental.

No obstante, no todos están conformes con el trabajo de Ortiz. Así lo manifestó un futbolista que fue bicampeón con el Cacique y que llegó a la final de la Copa Sudamericana 2006 con el club.

El bicampeón con Colo Colo que criticó a Fernando Ortiz

Se trata de Sebastián “Terremoto” Cejas, quien en diálogo con RedGol fue lapidario a la hora de analizar el desempeño de Fernando Ortiz en Colo Colo.

“Cuando me pongo a dirigir estoy en mi mundo. No tengo tiempo para dedicarle a otros partidos. Solo sigo por las noticias a Colo Colo. Pero he visto los inconvenientes que tiene y que el entrenador no le encuentra la vuelta al equipo”.

“Colo Colo siempre tuvo las mejores plantillas del fútbol chileno y eso es una obligación para pelear por títulos. El equipo más grande de Chile debe rendir cuentas cada fin de semana (…) No es fácil porque los egos personales son difíciles de manejar. Hay que estar muy preparado para conducir un grupo y convencerlo con una idea”, añadió.

Fernando Ortiz está muy seguro de la mejoría de Colo Colo

Todo lo contrario piensa el propio Fernando Ortiz, quien este viernes declaró en conferencia de prensa que está contento con la progresión que está teniendo su equipo tras un comienzo difícil ante Limache.

“Hoy todo el mundo es director técnico de fútbol, todo el mundo opina, es respetable. Yo estoy tranquilo, consciente de lo que hago en el campo de juego y lo mejor para Colo Colo”, señaló.

“Siempre hay una idea, el que no la entienda lo invito a explicarle cómo juega Colo Colo… Creo que Colo Colo tiene una idea clara donde ocasiona millones de jugadas, ocasiona remates al arco, mantiene el cero, tiene fluidez… Hoy todos opinan, son todos técnicos, pero yo estoy tranquilo porque las cosas van fluyendo de la forma que yo considero la correcta”, sentenció.