Colo Colo continúa preparándose para enfrentar a O’Higgins y poner fin a una extensa mala racha en Rancagua. Para ello, todo indica que Fernando Ortiz no podrá contar con Javier Correa, quien sufrió una contractura en su isquiotibial, la cual lo tiene prácticamente descartado para el duelo ante los celestes.

En el cuerpo técnico del Cacique miran de reojo el Superclásico de la próxima semana, por lo que entienden que alinear al delantero argentino ante el Capo de Provincia supone un riesgo de perderlo por más partidos y la idea es que reaparezca ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Sin embargo, no todo es malo para el popular, puesto que dos jugadores que estaban con en el microciclo de la Sub 20 se reincorporaron a las prácticas del equipo y serán alternativa para el cruce frente a los rancagüinos. Se trata de Yastin Cuevas y Vicente Martínez, quienes ya están nuevamente bajo las órdenes del ‘Tano’. Eso sí, Gabriel Maureira y Matías Moya, jugadores que también solicitó la dirigencia, se quedaron en Quilín al igual que Benjamín Pérez, Vicente Rivas y Bruno Torres.

