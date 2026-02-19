Colo Colo ya alista su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Los albos, que suman dos triunfos de manera consecutiva, visitarán este fin de semana a O’Higgins de Rancagua por la cuarta jornada del torneo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de vencer a La Calera en condición de local, pero no todo fue alegría en el cruce ante los cementeros, ya que Javier Correa, principal referente de área del equipo, abandonó la cancha producto de una lesión.

El nueve del Cacique sintió molestias físicas, las cuales lo obligaron a retirarse del campo de juego antes de la media hora del partido, situación que ha generado preocupación en Macul.

Colo Colo toma decisión clave con Javier Correa

En el Estadio Monumental monitorean de cerca la situación del goleador, sobre todo considerando que la próxima semana se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Por ello, el cuerpo técnico tomó una decisión clave con el jugador. Según informó Radio ADN, todo indica que Javier Correa no será considerado por Colo Colo para el duelo ante O’Higgins para privilegiar su recuperación.

En los albos entienden que es mejor no arriesgar al atacante argentino, entendiendo que arriesgan perderlo por más partidos. Además, la idea es que pueda llegar en plenitud física al cruce ante la U.

Si bien la decisión final la tomará Ortiz, todo indica que Correa ni siquiera irá a la banca en Rancagua. Su reemplazante en la oncena titular sería Yastin Cuevas, quien ha tenido un gran arranque en la Liga de Primera.

¿Qué lesión tiene Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa se lesionó el pasado fin de semana durante la victoria por 1-0 de Colo Colo ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. El jugador sintió molestias físicas y abandonó la cancha con evidente frustración, golpeando incluso las butacas de la banca de suplentes.

Si bien la reacción del jugador alertó al club pensando que podía tratarse de una lesión de gravedad, finalmente los exámenes médicos determinaron que sufrió una contractura en el isquiotibal izquierdo.

De esta forma, se espera que pueda ser una alternativa para el Superclásico ante la U de Chile la próxima semana.

