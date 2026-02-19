A horas de que cierre el libro de pases del Campeonato Nacional 2026, Colo Colo definió una salida que impacta directamente a las alternativas del plantel, porque Bryan Soto dejó el club y fue oficializado como refuerzo de Audax Italiano.

Tras la partida de Vicente Pizarro, su nombre aparecía como opción natural para ocupar un espacio en la rotación, considerando que es formado en casa y conoce la dinámica del primer equipo. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz solicitó la contratación de otro perfil para esa zona, decisión que terminó concretándose con la llegada de Álvaro Madrid.

Bryan Soto deja Colo Colo y redefine el mediocampo albo

Soto, de 24 años, no logró consolidarse en el Cacique, pero acumuló experiencia defendiendo a Deportes La Serena, Everton, Deportes Copiapó y Deportes Iquique, siendo este último el club en el que jugó en 2025. Ese recorrido le permitió mantenerse competitivo y transformarse en una opción atractiva para el elenco de La Florida.

Desde Audax Italiano oficializaron su incorporación destacando que “Bryan ya se encuentra entrenando junto al plantel a las órdenes del cuerpo técnico de Gustavo Lema”, confirmando que el mediocampista ya está integrado al nuevo proyecto.

La señal que deja el cierre del mercado en el plantel albo

La decisión de priorizar un refuerzo externo por sobre una alternativa formada en Macul, marca el rumbo que tomará el mediocampo durante la temporada 2026. La llegada de Madrid no solo cubre el espacio que dejó Pizarro, sino que también delimita con claridad el orden de prioridades dentro del plantel.

Para Soto, el paso a Audax representa la oportunidad de sumar continuidad en Primera División y consolidarse en un equipo que le ofrece minutos. Para Colo Colo, en cambio, implica cerrar definitivamente esa puerta y apostar por una estructura ya definida, sin margen de ajustes cuando el libro de pases baje cierre este jueves a las 23:59 horas.