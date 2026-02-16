Vicente Pizarro ya no es una apuesta en Rosario Central. El 2-0 sobre Barracas Central terminó de instalarlo en un lugar distinto: hoy el plantel lo reconoce como sostén del mediocampo y Jorge Almirón lo respalda sin matices.

El chileno volvió a ser titular y respondió con presencia, equilibrio y criterio en la salida. En un equipo que está peleando cada punto en cada partido, su regularidad empieza a tener consecuencias concretas en la estructura del once.

🔵 “Una máquina”: Rosario Central cambia el lugar de Vicente Pizarro

La frase de que Vicho Pizarro es “una máquina”, no vino de los hinchas, sino que desde adentro: Enzo Copetti, autor de uno de los goles del triunfo de ayer, no dudó en describir lo que genera el volante en el campo.

“Una máquina, un motorcito”, comentó. “Sabíamos que venía de un buen club, yo lo vi en la Copa (…) sabía quién era y lo que nos podía dar. Se adaptó rápido al grupo y con Franco (Ibarra) son pilares en el medio”, añadió.

⚽ Almirón respalda a Pizarro y lo instala como fijo

Jorge Almirón también dejó clara su postura tras el triunfo. El DT conoce a Pizarro desde hace dos años y hoy lo sostiene públicamente: “Lo conozco hace dos años y no le pido mucho, sólo que juegue y haga jugar a los compañeros. Él afuera de la cancha no habla mucho, sólo adentro. Se va conociendo con los compañeros y van tomando confianza en él de a poquito”, dijo.

Pizarro pasó de refuerzo extranjero a pieza estructural del mediocampo. Si mantiene este nivel, su crecimiento no sólo impactará en Rosario Central, sino que podría convertirse en un futbolista importante en la liga argentina.