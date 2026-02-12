Vicente Pizarro dejó de ser una promesa exportada desde Colo Colo para transformarse en uno de los nombres que hoy analizan los modelos internacionales de mercado. El mediocampista chileno irrumpió en el Top 10 de jugadores mejor valorizados de la Primera División argentina según el CIES Football Observatory, referencia global en análisis estadístico aplicado al fútbol.

El impacto es directo: el informe le asigna un valor estimado de 7,6 millones de euros, más del doble de los 3 millones que actualmente consigna Transfermarkt. No se trata de especulación ni rumores, sino de proyección basada en datos, rendimiento y edad.

📊 ¿Cuánto vale Vicente Pizarro según el CIES en 2026?

El modelo del CIES cruza variables como edad, minutos disputados, impacto estadístico, nivel competitivo del torneo y duración contractual. En ese análisis, Vicente Pizarro aparece en el décimo lugar entre todos los futbolistas pertenecientes a clubes de la Primera División argentina.

Top 10 según CIES:

1️⃣ Lautaro Di Lollo – €15,8m

2️⃣ Lautaro Rivero – €13,7m

3️⃣ Milton Delgado – €11,3m

4️⃣ Agustín Medina – €11,0m

5️⃣ Carlos Palacios – €10,5m

6️⃣ Aníbal Moreno – €10,0m

7️⃣ David Romero – €9,5m

8️⃣ Kevin Castaño – €8,2m

9️⃣ Matko Miljević – €7,8m

🔟 Vicente Pizarro – €7,6m

El salto es evidente: el algoritmo prácticamente duplica su valor tradicional de mercado.

⚽ ¿Por qué subió el valor de Vicente Pizarro en el ranking del CIES?

El CIES no trabaja con reputación ni marketing. Evalúa métricas concretas:

Edad y margen de crecimiento

Regularidad en minutos oficiales

Participación en acciones ofensivas

Nivel competitivo del torneo

Proyección contractual

Con 23 años y titularidad inmediata en Rosario Central, Pizarro aparece como un mediocampista con alto potencial de reventa. El modelo premia su continuidad y proyección, algo clave en el mercado sudamericano.

🔥 ¿Cómo le está yendo a Vicente Pizarro en Rosario Central en 2026?

Los números respaldan la valorización. Desde su llegada al Canalla, el ex Colo Colo se adueñó del mediocampo y se ganó la confianza del cuerpo técnico. En la Copa Argentina fue clave en el triunfo 2-0 ante Sportivo Belgrano, armando la jugada que selló la clasificación. Esa acción se viralizó y consolidó su protagonismo.

En la temporada 2026 suma:

5 partidos oficiales

450 minutos disputados

1 asistencia

Titularidad sostenida

🇨🇱 ¿Qué otros chilenos aparecen en el ranking del CIES en Argentina?

El listado incluye también a Carlos Palacios, quien figura quinto con una valorización estimada de €10,5 millones.

El ex Colo Colo vive un presente distinto en Boca Juniors. Tras superar molestias físicas, volvió a entrenar con normalidad y podría reaparecer este fin de semana. Aunque todavía busca consolidarse plenamente en La Bombonera, el respaldo institucional y estadístico se mantiene. Dos chilenos instalados entre los más valorizados del fútbol argentino no es casualidad: habla de una generación que empieza a posicionarse fuerte en el extranjero.

🧠 ¿Puede Vicente Pizarro dar el salto a Europa tras su valorización?

Una cifra de 7,6 millones lo posiciona en un rango atractivo para ligas mayores. Si mantiene continuidad y rendimiento en Rosario Central, el siguiente paso podría no estar en Argentina. El mercado ya lo puso en el radar. Ahora depende de su consolidación sostenida en cancha.

🧾 En resumen

Vicente Pizarro fue valorizado en €7,6 millones por el CIES

Duplica su tasación en Transfermarkt

Está en el Top 10 del fútbol argentino

Es titular en Rosario Central

Carlos Palacios también aparece en el ranking

