Fernando Ortiz ya prepara el duelo válido por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026 entre Colo Colo y O’Higgins de Rancagua. El cuadro celeste llega en buen momento tras imponerse a mitad de semana a Bahía de Brasil por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Ambos clubes llegan con los mismos puntos en la tabla. De hecho, comparten exactamente los mismos registros: igual cantidad de partidos jugados, mismos triunfos, mismas derrotas, mismos goles a favor y en contra. Un dato que anticipa que será un encuentro bastante parejo y de alta exigencia para ambos lados.

¿Qué cambio prepara Ortiz en el mediocampo de Colo Colo ante O’Higgins?

Fernando Ortiz venía sosteniendo una lógica imprescindible: equipo que gana, repite. Las dos victorias en el campeonato habían consolidado un once que parecía inamovible. Sin embargo, esta vez el “Tano” se verá obligado a tocar piezas, ya que Javier Correa salió lesionado al minuto 24 en el último partido ante Unión La Calera y todo indica que no llegará en plenitud al duelo ante O’Higgins.

En ese contexto, el juvenil Yastin Cuevas asoma como la alternativa natural. El canterano ha sabido aprovechar sus oportunidades y en los últimos encuentros respondió cuando el equipo más lo necesitaba, ganándose la confianza del cuerpo técnico.

Pero la principal decisión no estaría en ataque, sino en el mediocampo. Ortiz considera fundamental el ingreso de Álvaro Madrid desde el arranque. El ex Everton ha dejado buenas sensaciones cada vez que le tocó sumar minutos y, en los entrenamientos de la semana, le habría ganado la carrera a Tomás Alarcón en la disputa por un lugar en el once. Un movimiento que puede cambiar el equilibrio del equipo en un partido que se anticipa intenso y parejo.

¿Cuál sería la formación titular de Colo Colo ante O’Higgins?

A la espera de la última práctica, donde Fernando Ortiz afinará los últimos detalles, el Cacique saltaría a la cancha manteniendo su habitual esquema 4-4-2 rombo, pero con un mediocampo renovado.

Con el ingreso de Álvaro Madrid como la gran novedad de la jornada, el once estelar para buscar los tres puntos ante el “Capo de Provincia” estaría compuesto por:

Fernando de Paul iría en el arco; Jeyson Rojas ocuparía la banda derecha, con Villagra o Méndez acompañando a Joaquín Sosa en la zaga, mientras que Diego Ulloa se proyectaría por la izquierda.

En el mediocampo estarían Arturo Vidal, Felipe Méndez y la novedad de esta oncena, Álvaro Madrid, con Claudio Aquino unos metros más adelantado como enlace. En ofensiva, Ortiz repetiría la dupla que le dio la última victoria a Colo Colo: Maximiliano Romero junto al joven Yastin Cuevas.

Seguimos el trabajo previo al partido ante O’Higgins ⚽️🔥 pic.twitter.com/tkljXqmHQg — Colo-Colo (@ColoColo) February 18, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins?

El compromiso válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 está programado para este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.