O’Higgins derrotó por 1-0 a Bahía de Brasil en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y quedó con ventaja de cara a la revancha de la próxima semana en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 (penúltima antes de la ronda de grupos del torneo).

El Capo de Provincia mostró un gran nivel que ilusiona a sus hinchas y que da respaldo al director técnico Lucas Bovaglio en el inicio de su ciclo, aunque obviamente esto debe ser refrendado semana a semana.

Esto además da continuidad al buen rendimiento que tuvo el equipo en 2025 (en aquella temporada de la mano del entrenador Francisco “Paqui” Meneghini), el que justamente le dio pasajes al club a la Libertadores, regresando al torneo después de 12 años.

Los goles de O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores 2026

O’Higgins golpeó rápido en este partido: los Celestes entraron con todo y apenas a los 4 minutos anotó gracias a un tremendo zurdazo de Francisco González, quien anotó su primer tanto en este torneo y se emocionó tras la conquista.

¡¡¡POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!!! Francisco González se sacó dos rivales de encima y metió un TREMENDO ZURDAZO para el 1-0 de O'Higgins vs. Bahía.



Tras esto hubo un importante dominio del elenco de Lucas Bovaglio en todo el partido e, incluso, convirtió un segundo tanto mediante Arnaldo Castillo en los 54′, pero este fue anulado tras revisión en el VAR por una falta previa.

Estadísticas de O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo es la revancha de O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores 2026?

La revancha de O’Higgins vs Bahía (en Brasil) por la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas.

Para ver este compromiso debes acceder a la señal de TV de ESPN o la plataforma de streaming de pago Disney + Premium.

