El Estadio El Teniente de Rancagua vivirá el inicio del camino continental para un O’Higgins que busca alcanzar la fase de grupos de Copa Libertadores por primera vez desde 2017. Los rancagüinos reciben a Bahia de Brasil en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria, llave donde el ganador avanza a la tercera fase y el perdedor queda eliminado, fuera de toda competencia internacional.

Los celestes llegan con sensaciones encontradas tras caer 1-2 ante Limache en la tercera fecha del Campeonato Nacional, resultado que cortó su invicto inicial y los dejó con cuatro puntos en la tabla.

Bahía llega en medio de una temporada irregular tras empatar 2-2 ante Jacuipense en el Torneo Baiano. El conjunto brasileño, que cuenta con mayor experiencia internacional y un presupuesto superior, intentará llevarse un resultado favorable de Chile para definir la llave en el Arena Fonte Nova de Salvador, donde se jugará la vuelta el 25 de febrero.

El ganador de esta llave avanzará a la tercera fase clasificatoria, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Deportivo Táchira de Venezuela y Deportes Tolima de Colombia, con la meta de alcanzar la codiciada fase de grupos.

⏱️ O’Higgins vs Bahia, minuto a minuto