O’Higgins se metió en un calendario brutal que pone a prueba al plantel de Lucas Bovaglio. Los celestes derrotaron 1-0 a Bahía por la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores en El Teniente, y este sábado recibe a Colo Colo a las 18:00 horas por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. Tres partidos de alta exigencia en siete días obligan al técnico celeste a tomar “decisiones muy finas” sobre quiénes estarán en cancha ante el Cacique. El DT no esquivó la pregunta: habrá rotaciones.

El gol que abrió el camino ante Bahía llegó a los dos minutos, cuando Francisco González conectó un zurdazo desde un ángulo difícil que sorprendió al arquero brasileño. O’Higgins defendió con orden y carácter durante los 90 minutos para sostener una ventaja que vale oro de cara al viaje a Salvador de Bahía el próximo miércoles. El esfuerzo físico fue evidente, y el cuerpo técnico lo tiene muy claro al momento de planificar el duelo del fin de semana.

Lo que hace especialmente interesante este escenario es que O’Higgins llega segundo en la tabla con 6 puntos, igualado con el propio Colo Colo, convirtiendo el partido en un duelo directo por el liderato en el mejor momento de la temporada para ambos equipos.

¿O’Higgins dosificará ante Colo Colo?

Sí. Lucas Bovaglio lo dijo sin eufemismos: “La preparación para el partido será muy poca o casi nula, pero al frente tenemos un rival como Colo Colo y eso nos invita y desafía a buscar un triunfo en casa”. El DT esperará hasta el viernes para tomar su decisión definitiva sobre la formación, evaluando el estado físico de cada jugador tras el desgaste de la Copa Libertadores.

“Cuando empiezas a jugar tan seguido hay que tomar decisiones muy finas“, complementó el estratega, dejando entrever que habrá cambios en el once pero sin rendirse ante el Cacique. La clave está en identificar qué jugadores tienen carga física crítica y cuáles llegan en condiciones de afrontar un partido de alta intensidad contra el campeón defensor en el Estadio El Teniente.

📊 ¿Qué está en juego en la tabla para O’Higgins y Colo Colo en la fecha 4?

El partido del sábado 21 de febrero a las 18:00 enfrenta a dos equipos que comparten el segundo lugar del torneo con 6 puntos cada uno. El ganador dará un golpe de autoridad en la tabla y podría alcanzar el liderato dependiendo de los otros resultados de la fecha.

Colo Colo llega con dos victorias consecutivas, pero con el cuestionamiento de Claudio Borghi sobre su nivel de juego. O’Higgins, pese a las rotaciones previstas, tiene el impulso anímico de vencer a Bahía en Copa Libertadores, lo que equilibra las fuerzas en Rancagua.

¿Cómo quedó O’Higgins en la Copa Libertadores tras vencer a Bahía?

El triunfo 1-0 sobre Bahía en El Teniente posiciona a O’Higgins con una ventaja mínima pero valiosa de cara a la revancha en Brasil. El gol de Francisco González al minuto 2 fue el único tanto del partido, y los celestes supieron administrar el resultado durante los 88 minutos restantes con un bloque defensivo ordenado y disciplinado.

El próximo miércoles, O’Higgins viajará a Salvador de Bahía para disputar la revancha. Un empate clasifica al equipo de Bovaglio a la Fase 3 de la Libertadores. Solo una derrota por dos o más goles de diferencia los dejaría fuera del certamen continental.