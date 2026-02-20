El mercado de pases del fútbol chileno cerró en las últimas horas y finalmente Colo Colo no se reforzó con un séptimo futbolista, por lo que Fernando Ortiz tendrá que conformarse con lo que tiene para afrontar la temporada.

Pese a ello, en el Estadio Monumental si existieron movimientos de última hora, aunque en materia de salidas. Esto porque Bryan Soto se convirtió en nueva incorporación de Audax Italiano y Lucas Soto partió a Everton de Viña del Mar. Ambos traspasos a través de un préstamo.

Sin embargo, hay otros que no corrieron la misma suerte. Se trata de jugadores que no están en los planes de Fernando Ortiz y que se encontraban buscando club, pero que finalmente no encontraron.

Los jugadores cortados por Ortiz en Colo Colo que no encontraron club

Son dos los jugadores ‘cortados’ por el Tano que no encontraron club, pero que tienen contrato vigente con Colo Colo, por lo que por el momento deberán permanecer en Macul.

Uno de ellos es Dylan Portilla, mediocampista de 21 años que la temporada pasada estuvo cedido en Deportes Limache. Sin embargo, el volante no tuvo regularidad en los tomateros, por lo que regresó al Cacique, donde tampoco fue considerado por Ortiz.

Otro de los afectados es Bastián Silva, centrocampista de 22 años que también defendió a Limache el año pasado, donde anotó dos goles y aportó una asistencia. Lamentablemente para él, estos números no fueron suficientes y ningún club se interesó en sus servicios.

Por su parte, Matías Moya terminó su vínculo con Colo Colo de forma anticipada para facilitar su arribo a otro elenco del fútbol chileno, pero no tuvo éxito en la búsqueda y no fue presentado en ningún equipo.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Con el mercado de pases del fútbol chileno concluido, Colo Colo está enfocado en su próximo desafío en el Campeonato Nacional, donde buscará su tercer triunfo consecutivo.

Los albos visitarán a O’Higgins de Rancagua este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente por la cuarta fecha del torneo.

