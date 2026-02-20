Colo Colo y Universidad de Chile vuelven a verse las caras en el Campeonato Nacional. Albos y azules darán vida a la versión 199 del Superclásico el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental por la fecha 5 de la Liga de Primera en un partido donde ambas escuadras se jugarán el todo por el todo.

Para este compromiso las entradas ya están disponibles, aunque los precios han generado polémica entre los hinchas debido al alza en comparación a los partidos anteriores del equipo. Los tickets ya se pueden adquirir y se espera que el duelo se juegue a estadio lleno pese al valor de los tickets.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile por el Superclásico 199?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. El compromiso corresponde a la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 y se espera una gran convocatoria de hinchas.

¿Dónde comprar las entradas para Colo Colo vs U de Chile?

Las entradas para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se encuentran disponibles exclusivamente a través del sitio web de Puntoticket. El canje de abonados, accionistas y la preventa iniciaron el pasado 19 de febrero, mientras que la venta general inicia el viernes 20 a las 16:00 horas.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Colo Colo vs U de Chile?

Los valores para el compromiso que se jugará en el Estadio Monumental son los siguientes:

Rapa Nui: $82.500

$82.500 Rapa Nui niños: $41.250

$41.250 O céano: $44.000

$44.000 Océano niños: $22.000

$22.000 Cordillera: $27.500

$27.500 Cordillera niños: $13.750

$13.750 Caupolicán: $16.500

$16.500 Tucapel: $16.500

$16.500 Lautaro: $16.500

$16.500 Galvarino: $16.500

$16.500 Arica: $16.500

$16.500 Galerías niños: $8.250

¿Cuál es el historial entre Colo Colo vs U de Chile?

A la fecha, Colo Colo y Universidad de Chile se han enfrentado en 198 oportunidades por el Campeonato Nacional. De esos encuentros, los albos registran 90 triunfos contra 50 de los azules. Además, han empatado en 58 oportunidades.

📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de lo que ocurra con el Superclásico 199 del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile.