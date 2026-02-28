Colo Colo ya palpita el Superclásico. Los albos recibirán este domingo a la U de Chile en el Estadio Monumental donde esperan seguir sumando de tres y extender su racha de triunfos en el Campeonato Nacional 2026.

Mientras continúa preparándose para enfrentar a los azules, el Cacique conoció la programación para sus primeros dos partidos de la Copa de la Liga, torneo que tendrá este año su primera edición.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz debutará en condición de local ante Coquimbo Unido el próximo sábado 21 de marzo, mientras que tres días más tarde será forastero ante Deportes Concepción.

