Colo Colo ya dio vuelta la página del mercado de pases y, en la antesala del duelo ante O’Higgins, Aníbal Mosa abordó uno de los temas que más inquietaban al hincha: cómo quedó conformado el plantel para el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

El presidente de Blanco y Negro no escondió su satisfacción por el trabajo realizado, aunque dejó entrever que hubo un movimiento de última hora que no llegó a buen puerto. En medio del debate por los refuerzos y el protagonismo de los jóvenes, el dirigente entregó una señal clara sobre el rumbo deportivo del Cacique.

Así evaluó Aníbal Mosa el mercado de pases de Colo Colo

Aníbal Mosa calificó como positivo el mercado de fichajes de Colo Colo. El club cerró con seis incorporaciones y decidió no sumar un último refuerzo si no estaba en condiciones inmediatas de competir.

“Quedé conforme y el directorio también, hicimos un buen mercado de pases. Teníamos intenciones de incorporar un nuevo refuerzo, pero si se daba tenía que ser un jugador que pudiera estar inmediatamente y no pudimos encontrarlo”, explicó.

El intento final tuvo nombre y apellido: Bruno Barticciotto. Sin embargo, la operación no prosperó y en el Monumental optaron por no improvisar. La consigna fue clara: traer por traer no era opción.

Colo Colo decidió potenciar a los juveniles este 2026

La decisión fue estratégica. Ante la falta de una incorporación que marcara diferencias de inmediato, la dirigencia apostó por darle espacio a los jóvenes formados en casa.

“Optamos por darle más espacio a los juveniles, que lo están haciendo muy bien”, sostuvo Mosa, dejando en evidencia que el club busca equilibrio entre experiencia y proyección.

El presidente fue enfático en un punto clave: no cargar toda la presión en los canteranos. “No tenemos que darle toda la presión a los juveniles. Están bien encaminados en el proceso de maduración”, agregó. La idea es que el equipo los arrope y que el crecimiento sea progresivo, sin apurarlos en un torneo exigente.

¿Qué mensaje envía Blanco y Negro con este cierre de plantel?

La señal es doble. Por un lado, confianza en los seis refuerzos que ya se integraron al plantel. Por otro, respaldo a una política que prioriza el desarrollo interno. “Siempre hay análisis, conversaciones, pero lo concreto es que cerramos el mercado con seis jugadores y varios juveniles que vienen pidiendo cancha hace rato”, comentó el timonel albo.

En el fondo, Blanco y Negro apuesta a un plantel más corto, pero con identidad. El desafío ahora será responder en la cancha y validar una decisión que puede marcar la temporada. En el Monumental saben que el margen es estrecho y que el hincha exige resultados inmediatos.