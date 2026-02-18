La competencia interna en Colo Colo ya no es la misma. Jeyson Rojas regresó para ser alternativa y terminó instalándose como titular, obligando a mover piezas en una zona donde la pelea estaba abierta.

El lateral derecho asumió que su salida a préstamo fue una decisión estratégica. Fue, según él mismo, un proceso necesario para volver más preparado y con otro peso dentro del plantel albo.

Jeyson Rojas se gana un lugar en Colo Colo

En conferencia de prensa, el defensor fue directo sobre su etapa fuera del Monumental: “Cuando no estaba teniendo los minutos que necesitaba acá, quise salir a buscar una opción para volverme más fuerte y convertirme en un jugador maduro. Siempre busqué eso: minutos y madurez”.

Sus pasos por Deportes La Serena y Unión Española no fueron un simple préstamo. Fueron parte de un plan personal. Hoy, ese recorrido empieza a dar frutos.

“Este año volví a Colo Colo para ser una opción en el plantel. Agradezco la confianza de parte del técnico, que en estos momentos me ha puesto de titular”, afirmó el zaguero de 24 años, quien actualmente dejó en la banca a Matías Fernández.

“Estoy trabajando día a día para mejorar. El fútbol es así, todos los días tienes que dar el máximo y puedes mejorar en algo. Siento que voy de menos a más. Con el correr de los partidos iré tomando más confianza”, agregó.

El desafío ante O’Higgins y el impacto inmediato

El calendario no da descanso. Colo Colo enfrentará a O’Higgins, que llega con doble competencia esta semana: Copa Libertadores ante Bahía y luego el choque por el torneo local. Rojas no subestima el momento del rival: “Creo que ellos han trabajado y se han preparado para enfrentar los dos partidos que les toca esta semana. Nosotros lo vemos como un partido normal, en el cual iremos a pelear”.

“O’Higgins es un equipo que está jugando bien, pasa por un buen momento. Intentaremos hacerlo de la mejor manera para rescatar los tres puntos”, cerró.