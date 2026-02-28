Colo Colo prepara con todo los últimos detalles para el Superclásico ante U de Chile en el estadio Monumental. Los Albos necesitan el triunfo para quedar como único puntero del fútbol chileno y para ello el director técnico Fernando Ortiz trabaja en la mejor formación posible para este compromiso.

La gran duda en la semana era sobre una posición en el mediocampo: Álvaro Madrid y Tomás Alarcón se disputaron el puesto, debido a que el exEverton ha mostrado un buen nivel en los partidos y entrenamientos, por lo que puso en jaque al otrora futbolista de O’Higgins.

¿Madrid o Alarcón? La decisión de Ortiz en la formación de Colo Colo vs U de Chile

Finalmente Ortiz se inclinó por Tomás Alarcón, futbolista que ha sido titular en todos los partidos de Colo Colo hasta el momento en el Campeonato Nacional 2026, pero se ha ganado algunas críticas por no mostrar su mejor versión.

Madrid deberá seguir esperando desde el banco de suplentes, pese a que cada vez que ha entrado lo hizo bien. Fue uno de los últimos refuerzos que llegó al Monumental y no ha desentonado, ganándose el respaldo de los fanáticos.

La formación de Colo Colo para enfrentar a U de Chile en el Superclásico

La formación de Colo Colo ante U de Chile será con: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Con esto, sostiene su oncena base de todo el torneo y solo experimenta un cambio en relación a la victoria con O’Higgins: el regreso de Correa en desmedro de Leandro Hernández, quien jugó de titular en Rancagua.

¿Cuándo se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile juegan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Monumental por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.

Para ver este duelo debes acceder a TNT Sports y TNT Sports en HBO Max. En esta plataforma estarpa también disponible la Señal del Hincha, con relatores y comentaristas partidarios.