La U de Chile llega al Superclásico bajo máxima presión. Los azules aún no conocen de triunfos en el Campeonato Nacional y la paciencia con Francisco Meneghini comienza a agotarse.

El equipo universitario laico está obligado a sumar de a tres ante Colo Colo para enmendar el rumbo y despejar las dudas del mal arranque de temporada este 2026.

Sin embargo, en la antesala del trascendental duelo ante los albos, el Romántico Viajero sumó una nueva preocupación, puesto que podrían llegar en zona de descenso a enfrentar al Cacique.

U de Chile podría llegar al Superclásico en zona de descenso

La U de Chile suma tres puntos en sus primeros cuatro partidos en el Campeonato Nacional, situación que tiene al club en alerta, puesto que dependiendo de algunos resultados podrían llegar al Superclásico en zona de descenso.

Este sábado, Deportes Concepción consiguió su primera victoria en el torneo. Los lilas se impusieron por la mínima al campeón Coquimbo Unido y superaron a los azules en la tabla de posiciones.

De esta forma, actualmente la U marcha en la antepenúltima posición con tres puntos y solo supera a Palestino (2) y a Everton de Viña del Mar (1). Por ello, si los árabes vencen a O’Higgins esta tarde, dejarán a los universitarios en la zona roja.

Los escenarios que dejarían colista a la U de Chile

Sin embargo, los problemas podrían aumentar para la U de Chile. Esto porque este domingo Everton visita a la Universidad de Concepción, y de sumar de a tres, igualará en puntos a los azules.

En ese escenario, si el Romántico Viajero cae ante Colo Colo en el Superclásico, podrían caer hasta el último puesto de la tabla de posiciones y cerrar la quinta fecha como colistas del torneo.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile juegan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

