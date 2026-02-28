La U de Chile ya está lista para el Superclásico 199. Los azules visitarán este domingo a Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional en busca de su primer triunfo.

Los universitarios llegan sin margen de error. Sin victorias en lo que va de temporada, un tropiezo ante los albos podría dejar entre las cuerdas a Francisco Meneghini.

Paqui es consciente de esta situación, por lo que apostará todas sus fichas ante el Cacique para revertir el mal momento de su equipo. En ese contexto, el entrenador sorprendió a todos con una inesperada decisión, puesto que borró a un jugador que venía viendo acción en los últimos duelos.

El jugador que Meneghini borró en la U de Chile para el Superclásico

Meneghini ya tiene definida la formación que saltará a la cancha del Monumental y tiene una gran novedad: la inclusión de Marcelo Morales, quien integrará el equipo estelar por primera vez desde su regreso al club.

Sin embargo, el retorno de ‘Chelo’ tiene a un gran damnificado: el juvenil Diego Vargas, quien era una de las principales novedades de los azules en este inicio de temporada.

Diego Vargas, de titular a no ser citado en la U de Chile

De acuerdo a la información entregada por Emisora Bullanguera, la U de Chile tiene dos bajas confirmadas por lesión: Lucas Assadi y Octavio Rivero. Sin embargo, el citado medio también reveló que Diego Vargas no entró en la convocatoria de los azules para el Superclásico ante Colo Colo.

Vargas fue una de las sorpresas del Romántico Viajero en el inicio del Campeonato Nacional. El juvenil fue suplente en el debut ante Audax Italiano, pero debido a la suspensión de Felipe Salomoni se ganó un puesto de titular.

Así, el jugador de 19 años fue desde la partida en la derrota por 2-1 ante Huachipato y en el empate sin goles ante Palestino, donde jugó 59 y 62 minutos, respectivamente. Finalmente con el regreso de Salomoni, volvió a la banca en el pasado compromiso ante Deportes Limache, donde no sumó minutos.

Pese a ello, su ausencia en el próximo compromiso del Romántico Viajero llamó la atención, puesto que pasó de tener la confianza de Paqui a no ser considerado. Lo cierto es que el carrilero deberá seguir luchando para volver a las convocatorias y ser una opción para el equipo.

