La resaca del Superclásico golpea fuerte en Colo Colo. La derrota 0-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, con gol de Matías Zaldivia de media volea en el segundo tiempo, dejó al Cacique con una herida abierta y varias preguntas sin respuesta para Fernando Ortiz.

La primera gran revelación la dio Arturo Vidal, quien admitió que disputó el clásico con molestias físicas: “Jugué lesionado, pero quería estar”, dijo el King, quien además cuestionó el arbitraje de Cristián Garay y encendió el debate en redes sociales. El mediocampista jugó al límite, pero fue el alma de Colo Colo durante el encuentro.

Pese al golpe, el Campeonato Nacional no espera. Colo Colo visita el próximo sábado a Audax Italiano en La Florida, donde Ortiz deberá recomponer un equipo que en el clásico no encontró claridad ofensiva y dejó demasiadas dudas en defensa.

