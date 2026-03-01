Víctor Dávila fue uno de los protagonistas del mercado de pases del fútbol chileno. El delantero nacional estuvo en la órbita de Colo Colo y los rumores lo daban como posible refuerzo para potenciar el ataque.

Sin embargo, finalmente su traspaso se frustró y la dirigencia de Blanco y Negro se terminó inclinando por la incorporación de Maximiliano Romero, quien se ha convertido en uno de los buenos valores del equipo en este inicio de temporada.

Con el libro de pases ya cerrado, Dávila rompió el silencio y aclaró los motivos por los que finalmente no llegó al Estadio Monumental y se quedó en el América de México.

Víctor Dávila aclara por qué no llegó a Colo Colo

Víctor Dávila estuvo en la órbita de Colo Colo y también del fútbol brasileño, por lo que todo indicaba que partiría debido a su irregular momento en las Águilas. Sin embargo, en las últimas horas explicó por qué decidió quedarse a pelear un puesto en la Liga MX.

“Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, dijo en conversación con el sitio Récord.

“Creo que el trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, agregó.

Víctor Dávila busca renacer futbolísticamente en América

Finalmente Víctor Dávila se quedó a pelear un puesto en América y en lo que va de temporada ha sumado 256 minutos en seis partidos, en los cuales ha anotado un gol.

En ese sentido, el atacante nacional señaló que “el fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todos están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo que el fútbol es de momentos”.

“Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas”, sentenció.

📲 Sigue a Al Aire Libre para seguir la actualidad de Víctor Dávila y el resto de chilenos en el mundo.