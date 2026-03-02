El miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional, U de Chile y Palestino se juegan mucho más que el orgullo local. En un duelo de partido único sin revancha, el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 asegura un ingreso que supera el millón de dólares, mientras que el eliminado abandona el torneo continental con una compensación significativamente menor.

Las cifras oficiales de la Conmebol convierten este clásico chileno en uno de los partidos más valiosos del año para ambas instituciones. Para la U, el contexto es aún más cargado: el técnico Paqui Meneghini tiene su continuidad en el cargo directamente ligada a lo que ocurra en este partido, según reveló la dirigencia de Azul Azul la semana pasada.

El dinero está sobre la mesa. Queda saber quién lo recoge.

¿Cuánto dinero ya ganaron la U y Palestino solo por jugar esta llave?

La CONMEBOL premia a los equipos desde la primera fase clasificatoria, independientemente del resultado.

Universidad de Chile ya tiene garantizados USD 225.000 como anfitrión, mientras que Palestino embolsa USD 250.000 por asumir la condición de visita en el Estadio Nacional.

¿Qué premio asegura el ganador del partido único U de Chile vs Palestino?

Aquí está el verdadero golpe económico en juego. El equipo que gane el partido del 4 de marzo avanza directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, instancia que garantiza un premio base de USD 900.000 por club clasificado, según las bases oficiales de la Conmebol.

Sumado al premio de la fase previa, el ganador acumularía más de un millón de dólares asegurado antes de disputar su primer partido en la fase de grupos. Para ambas instituciones, una cifra que transforma por completo la planificación financiera del año.

¿Cuánto paga cada victoria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

La Copa Sudamericana 2026 incorpora un sistema de incentivos por rendimiento que premia el buen fútbol dentro de la fase grupal. Cada victoria genera un bono adicional de USD 300.000, lo que significa que un club que gane tres partidos en esa instancia podría sumar hasta USD 900.000 extra por encima del premio base.

Es un mecanismo que convierte cada partido de la fase de grupos en una disputa económica directa: ganar no solo da puntos para avanzar, sino dinero fresco para las arcas del club.

¿Cuánto puede ganar la U de Chile o Palestino si avanzan más allá de la fase de grupos?

El gran salto económico ocurre si alguno de los dos equipos logra superar la fase de grupos. La CONMEBOL distribuye los siguientes premios por fase superada en la Copa Sudamericana 2026:

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinal: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.000.000

Campeón: USD 6.500.000

Un equipo que llegue a las semifinales acumularía, sumando todas las instancias desde la fase previa, más de USD 4.000.000 en premios. Una cifra impensada hace una década para el fútbol chileno en torneos Conmebol, y que esta noche empieza a construirse —o a perderse— en el Estadio Nacional.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Universidad de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana?

El partido se disputa el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en formato de partido único sin revancha. Este encuentro será transmitido por DSports Chile y DGO en Streaming.