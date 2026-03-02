La Copa Libertadores 2026 entra en su última ronda previa a la fase de grupos y O’Higgins se instala entre los 16 equipos que buscan ese boleto. El equipo de Rancagua eliminó a Bahía en una serie épica: ganó 1-0 en El Teniente, cayó 2-1 en Brasil y terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales, logrando su primera clasificación por esta vía en torneos CONMEBOL tras haber perdido ante Montevideo Wanderers en la Sudamericana 2016.

Deportes Tolima también avanzó desde los doce pasos. El cuadro colombiano cayó 1-0 ante Deportivo Táchira, igualó la serie y se impuso 3-0 en penales. Es la quinta vez en su historia que el Tolima supera una ronda clasificatoria previa de Libertadores y la primera que lo consigue mediante tanda de penales en este torneo. La ida se jugará en Rancagua y la vuelta en Ibagué.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Tolima EN VIVO?

El partido será transmitido en Chile por Chilevisión en señal abierta. También estará disponible en ESPN Premium y en las plataformas digitales asociadas.

Transmisión confirmada:

TV abierta: Chilevisión

Streaming gratuito: Chilevision.cl y YouTube Chilevisión

Plataformas digitales: Pluto TV

TV pago: ESPN Premium

Streaming pago: Disney+ Premium

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Tolima?

Miércoles 4 de marzo de 2026

21:30 horas de Chile

Estadio El Teniente, Rancagua

Este duelo corresponde al partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La serie se definirá el miércoles 11 de marzo en Ibagué.

¿Dónde ver O’Higgins vs Tolima por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá el partido en señal abierta para todo el país. Además, el encuentro estará disponible en la señal en vivo de chilevision.cl, en la app MiCHV y en el canal oficial de YouTube de Chilevisión.

¿Dónde ver O’Higgins vs Tolima ONLINE por streaming?

El partido podrá verse online de manera gratuita en la web oficial de Chilevisión y su canal de YouTube. También estará disponible para suscriptores en Disney+ Premium y ESPN Premium.

¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Tolima?

El compromiso tendrá transmisión gratuita en señal abierta por Chilevisión y vía streaming en chilevision.cl y YouTube Chilevisión. Además, podrás seguir el minuto a minuto con estadísticas y análisis en AlAireLibre.cl.

Formación de O’Higgins vs Tolima

O’Higgins (4-2-3-1):

Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Martín Sarrafiore, B. Rabello, Francisco González; A. Castillo Benegas.

El equipo de Lucas Bovaglio apuesta por amplitud ofensiva con González y Sarrafiore por bandas y Castillo como referencia de área.

Deportes Tolima (4-2-3-1):

Alvino Volpi Neto; Cristian Arrieta, J.C. Angulo Rosales, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira; K.J.F. Mosquera, Adrián Parra, Edwar López; J.P. Torres.

El conjunto colombiano mantiene su estructura compacta, con doble contención fuerte y extremos que buscan transición rápida.

Árbitros designados para O’Higgins vs Tolima

Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay)

Asistentes: Martín Soppi (URU) y Pablo Llarena (URU)

Cuarto árbitro: Anahí Fernández (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

AVAR: Héctor Bergalo (URU)

Asesor de árbitros: Jorge Antequera (Bolivia)

Quality Manager: Oswaldo Segura (Ecuador)

¿Cómo llegan O’Higgins vs Tolima a la Copa Libertadores?

O’Higgins viene de una racha irregular en el plano local (1 victoria y 4 derrotas en sus últimos 5 partidos), con promedio de 1,0 gol anotado y 1,8 recibidos por encuentro. Sin embargo, mantiene una tendencia clara: más de 0.5 goles en la segunda mitad en 28 de sus últimos 31 partidos oficiales.

Tolima, por su parte, presenta mayor equilibrio: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos, con promedio de un gol a favor y uno en contra. Además, no ha perdido al descanso en 24 de sus últimos 26 encuentros, mostrando solidez en los primeros tiempos.

¿Cómo se define la serie O’Higgins vs Tolima en caso de empate?

La llave se juega a ida y vuelta. Si al término del partido de vuelta el marcador global está empatado, la clasificación se definirá mediante lanzamientos penales. No hay tiempo extra en esta fase.

El ganador ingresará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En resumen

O’Higgins recibe a Tolima por la Fase 3 de Libertadores.

Se juega el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas.

El partido será en El Teniente de Rancagua.

Transmiten Chilevisión, ESPN Premium y Disney+ Premium.

La serie se define en Ibagué el 11 de marzo.

El ganador entra a la fase de grupos.

Sigue toda la cobertura de la Copa Libertadores 2026, con análisis, estadísticas y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.