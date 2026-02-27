O’Higgins vive días especiales. La clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores ilusiona a los hinchas y vuelve a instalar al club en el plano internacional. Sin embargo, puertas adentro el discurso es distinto y el foco ya cambió.

Lucas Bovaglio no quiere que el logro continental desenfoque al equipo en el Campeonato Nacional. En la previa del duelo ante Palestino, el DT fue claro en conferencia y dejó una advertencia que resonó fuerte en el camarín celeste.

Lo qué dijo Lucas Bovaglio en O’Higgins tras clasificar en Copa Libertadores

Lucas Bovaglio advirtió que O’Higgins no puede relajarse tras avanzar en la Copa Libertadores. El técnico afirmó que si el equipo se “cree más de lo que es”, el golpe en el Campeonato Nacional puede ser muy duro.

“Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca. Si nos creemos más de lo que somos, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo”, señaló el entrenador argentino.

El mensaje apunta directamente a la concentración. Para Bovaglio, la clave está en mantener la humildad y no desviarse del camino que los llevó a competir a nivel internacional.

¿Por qué Bovaglio habló de limitaciones y humildad en el Campeonato Nacional?

El DT fue aún más profundo al analizar el momento del plantel. Reconoció virtudes, pero también limitaciones que no deben olvidarse. “Tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que estamos transitando. Porque si nos creemos algo que no somos, el golpe va a ser muy duro”, remarcó.

En un torneo largo como el Campeonato Nacional, la regularidad es determinante. O’Higgins enfrenta a Palestino por la quinta fecha, en un duelo que medirá si el equipo logra cambiar rápidamente el chip tras la euforia copera.

🙌🏻 ¡𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦! ¡𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗕𝗥𝗔𝗦𝗜𝗟 𝗔𝗟 𝗘𝗖 𝗕𝗔𝗛𝗜𝗔 𝗬 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗙𝗔𝗦𝗘 𝟯 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🇧🇼 ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗦𝗧𝗘𝗦! 👏🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/bflJ5tdUC9 — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) February 26, 2026

¿Habrá rotación ante Palestino y qué viene para O’Higgins?

Bovaglio adelantó que podría dar minutos a futbolistas que han sido suplentes. La apretada agenda obliga a administrar energías. “Puede ser que alguno tenga la oportunidad de jugar. En el año van a jugar todos prácticamente. Nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos”, explicó.

El calendario no da respiro: tras Palestino, el equipo de Rancagua enfrentará a Deportes Tolima por la Copa Libertadores. La ilusión está intacta, pero el mensaje del DT es claro: celebrar sí, confiarse jamás.