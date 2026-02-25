O’Higgins celebra su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por penales a Bahía en Brasil: los Celestes lograron la heroica, pero no estuvieron excentes de dificultades. De hecho, fueron perjudicados por el árbitro y lograron revertir la situación.

Los Celestes (que vistieron de negro en este compromiso) sufrieron el cobro injusto de un penal en su contra en el estadio Arena Fonte Nova, situación que obviamente lo complicó de sobremanera en este duelo internacional.

El penal que “inventaron” contra O’Higgins en la Copa Libertadores

Corría el minuto 42 del primer tiempo y Jean Lucas cae en el área de O’Higgins por un supuesto empujón de Felipe Faúndez. El árbitro argentino Maximiliano Ramírez no dudó y pitó de inmediato señalando el punto penal, cuando los rancagüinos ya perdían por 1-0.

No obstante, la repetición de la jugada muestra que no hubo falta de Faúndez, por lo que la injusticia se empezaba a gestar. Lo insólito es que la acción no fue revisada en el VAR, lo que consolidó que estaban perjudicando al elenco chileno en tierras brasileñas. ¡Vaya novedad!

¿ESTO ERA PENAL?



El árbitro del Bahía vs. O'Higgins sancionó penal a favor de los locales por esta infracción, que desató la furia de todo el equipo chileno.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/y43HuLg7rO — ESPN Chile (@ESPNChile) February 25, 2026

La jugada terminó en gol, ya que pese a que el arquero Omar Carabalí le tapó el penal a Willian José, fue el propio delantero brasileño quien capturó el rebote y mandó la pelota al fondo del arco de los mineros.

Afortunadamente, en el segundo tiempo O’Higgins hizo un gol a través de Arnaldo Castillo y mandó la llave a los penales, por lo que al menos no terminó afectando en el resultado final.

En la definición desde los 12 pasos se impusieron los rancagüinos, con dos tapadas del arquero Omar Carabalí, avanzando a la última fase previa a los grupos de la Copa Libertadores 2026.

Las noticias de O’Higgins y su camino en la Copa Libertadores las encuentras en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.