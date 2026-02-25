O’Higgins dio el batacazo en Brasil. Los celestes lograron fueron más efectivos en la tanda de penales y gracias a una gran actuación del portero Omar Carabalí se inscribieron en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia donde enfrentarán al vencedor de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.

El Capo de Provincia llegó con la ventaja de 1-0 obtenida en la ida, pero Bahía logró revertir la serie gracias a un doblete de William José. Sin embargo, el elenco de Rancagua no bajó los brazos y forzó los penales, donde se impuso por 4-3 y se quedó con los boletos a la siguiente fase.

Los goles de Bahía vs O’Higgins por la Copa Libertadores 2026

O’Higgins tuvo un arranque para el olvido, puesto que Bahía se puso en ventaja a los 19 segundos del partido. Tras un balón en profundidad por el sector derecho, Ademir lanzó un centro rasante al primer palo, el cual conectó William José, quien con un remate de derecha superó al portero celeste y abrió el marcador.

¡GOL DE BAHIA A LOS 19 SEGUNDOS! Willian José marcó en el inicio del partido e igualó la serie contra O'Higgins.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b5DXCHOBZJ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

El elenco brasileño volvió a golpear en un momento clave, puesto que sobre el final de la primera mitad el árbitro, con asistencia del VAR, sancionó penal, el cual fue ejecutado por Willian José. El delantero remató al palo izquierdo de Omar Carabalí, quien adivinó el lado y contuvo el disparo, pero para su mala suerte el rebote le quedó al propio atacante, quien solo tuvo que empujar el balón para ampliar la diferencia.

¡DOBLETE PARA REMONTAR LA SERIE! Willian José marcó el 2-0 de Bahia, que se pone 2-1 arriba en el global contra 0'Higgins.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VcKqF5KCey — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Sin embargo, cuando todo parecía liquidado a favor de los locales, una recuperación en ataque desestabilizó a la zaga de Bahía. Sarrafiore recibió en el área y sorprendió a la defensa con un centro rasante buscando la aparición de Arnaldo Castillo, quien se encontró con la pelota, pero de igual forma logró concretar el 1-2 para igualar la serie y forzar los penales.

De Sarrafiore para Catillo, gol do O'Higgins.pic.twitter.com/NC1TUwgzoF — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) February 25, 2026

En la tanda de penales el Capo de Provincia tuvo como principal figura a Omar Carabalí, quien contuvo dos disparos para que la serie favoreciera por 4-3 a su equipo.

Estadísticas de Bahía vs O’Higgins

Copa Libertadores Clasificacion – 2026 2 Bahia Sin Comenzar Agregado 0-1 O'Higgins Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos O'H 1 – 0 BAH 18/02/2026

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

El próximo partido de O’Higgins de Rancagua será el próximo sábado 28 de febrero por el Campeonato Nacional. El Capo de Provincia visitará a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 20:30 horas.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con la actualidad de O’Higgins y el resto de equipos chilenos en competencias internacionales.