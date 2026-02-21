En el Estadio El Teniente de Rancagua se jugó uno de los duelos más llamativos del Campeonato Nacional, por la fecha 4, O’Higgins recibió a Colo Colo luego de tener su partido de ida por Copa Libertadores, mientras que el Cacique necesitaba acallar un poco las voces del rendimiento del equipo que comanda Fernando Ortiz.

El duelo fue cerrado y sólo un detalle de un ex Colo Colo, le dio la ventaja al Popular.

Los goles de O’Higgins vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Claudio Aquino fue el único jugador que anotó en este encuentro, tras una jugada larga de Soza, el defensa remató a portería y el golero Omar Carabalí, formado en Macul, dio un increíble rebote cuando el disparo parecía controlado, allí el argentino cazó el regalo del meta y marcó el 0-1 definitivo cuando corría el 55′ de juego.

Estadísticas de O’Higgins vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Colo Colo?

O’Higgins

🆚 Palestino

🏟️ Municipal de La Cisterna

📆 Sábado 28 de febrero

🕛 20:30 horas

Colo Colo

🆚 U de Chile

🏟️ Monumental

📆 Domingo 1 de marzo

🕣 18:00 horas