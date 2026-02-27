Palestino y O’Higgins se enfrentarán este sábado 28 de febrero en un duelo clave por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, donde ambos necesitan sumar con urgencia para comenzar a escalar posiciones en la tabla.
Los árabes llegan golpeados tras caer ante Huachipato, en un partido donde comenzaron en ventaja pero terminaron sufriendo la remontada del cuadro acerero. En tanto, El Capo de Provincia también viene de una derrota como local frente a Colo Colo, equipo que atraviesa un buen momento en cuanto a resultados.
¿Quién transmite en vivo Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?
El encuentro entre Palestino y O’Higgins será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs O’Higgins?
Palestino y O’Higgins se verán las caras este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
- Fecha: Sábado 28 de febrero
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago
Árbitros del partido entre Palestino vs O’Higgins
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Eric Pizarro
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Gabriel Ureta
El XI de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Jose Bizama, Fernando Meza; Ian Garguez, Sebastian Gallegos, Julián Fernández, Jason León, Dylan Zúñiga; Gonzalo Tapia y Nelson Da Silva. DT: Cristian “La Nona” Muñoz.
El XI de O’Higgins vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Francisco González, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bastián Yañez; Martin Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Minuto a minuto de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de las campañas de Palestino y O’Higgins en el Campeonato Nacional 2026.