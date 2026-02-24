O’Higgins enfrenta al Bahia brasileño de visita y con las ganas de escribir una página histórica para el fútbol chileno. Los celestes ganaron 1-0 en la ida disputada en el Estadio El Teniente gracias a un golazo de debut de Francisco González, y ahora viaja al imponente Arena Fonte Nova de Salvador para defender la ventaja.
El equipo de Lucas Bovaglio lleva más de una década sin disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores y esta semana tiene la oportunidad real de romper esa sequía. No es un partido más: es el partido.
📺 ¿Qué canal transmite Bahía vs O’Higgins EN VIVO?
Esta es la gran noticia para los hinchas celestes: Chilevisión transmite el partido por señal abierta. Es uno de los pocos partidos de Copa Libertadores que podrás ver sin pagar.
Las señales confirmadas son:
- Chilevisión (TV abierta)
- ESPN Premium (TV por cable)
- Disney+ Premium (streaming oficial)
🕒 ¿A qué hora juega Bahía vs O’Higgins por la Copa Libertadores?
El encuentro está programado para:
- 📆 Miércoles 25 de febrero de 2026
- ⏰ 19:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Arena Fonte Nova — Salvador, Bahía, Brasil
- 🏆 Vuelta, Fase 2 – Copa Libertadores 2026
- 🎯 Resultado de ida: O’Higgins 1 – Bahía 0
¿Dónde ver Bahía vs O’Higgins EN VIVO ONLINE?
El partido se puede seguir en vivo y online GRATIS y de pago a través de:
- Chilevision.cl
- App MiCHV
- Disney+ Premium (streaming oficial para Sudamérica)
¿Dónde ver GRATIS Bahía vs O’Higgins EN VIVO?
Este partido tiene señal abierta confirmada. Puedes seguirlo gratis en:
- 📺 Chilevisión (canal abierto, sin costo)
💻 Chilevision.cl (streaming gratuito)
- 📱 App MiCHV (disponible para iOS y Android)
- 📺 Pluto TV (sin necesidad de suscripción)
👉 Y con cobertura editorial completa, minuto a minuto y análisis en tiempo real, también en AlAireLibre.cl.
¿Cómo llega O’Higgins a la vuelta en Brasil?
Los Celestes llegan con una ventaja mínima pero valiosa. El 1-0 de la ida fue justo: O’Higgins fue ampliamente superior a Bahía en el Teniente, controló la posesión, generó ocasiones y hasta vio anulado un segundo gol de Arnaldo Castillo por el VAR en los 54 minutos.
El gol de Francisco González fue el premio a un trabajo colectivo sólido y ordenado del equipo de Bovaglio. Con esa ventaja en el bolsillo, O’Higgins sabe que un empate sin goles le basta para clasificar y que debe mantenerse compacto defensivamente para no dejar escapar una oportunidad histórica. La clave será no perder la organización ante la presión de 50.000 hinchas brasileños.
¿Cómo llega Bahía a la revancha?
El elenco bahiano llega obligado a ganar y está en un buen momento de su liga local. El técnico Rogério Ceni sabe que en el Arena Fonte Nova su equipo es una fortaleza y que la presión del estadio lleno puede ser el factor diferenciador.
Bahía deberá acertar en la definición —uno de sus problemas en Rancagua— y romper la organización defensiva celeste. El chileno Bahía necesita al menos dos goles sin respuesta para avanzar directamente, o un gol para empujar el partido a la prórroga y penales. El margen es estrecho, pero no imposible.