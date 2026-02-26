O’Higgins de Rancagua no solo escribió una de sus páginas más gloriosas en el fútbol internacional: también aseguró premios económicos históricos para el club celeste. Tras eliminar al de Brasil en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 con una épica definición por penales en el Arena Fonte Nova de Salvador, el Capo de Provincia garantizó ingresos que superan el millón de dólares y aún puede aumentarlos considerablemente dependiendo de lo que ocurra en la Fase 3.

El sistema de premios de la Conmebol recompensa a los equipos desde la primera fase clasificatoria, entregando montos acumulados por cada ronda superada. Al clasificar a la Fase 3, O’Higgins ya tiene garantizados USD 1.100.000 antes de disputar un solo partido de la siguiente ronda. Para un club del fútbol chileno, esta cifra representa un respaldo financiero de enorme magnitud que puede transformar la planificación del club para los próximos años.

Y el número puede crecer mucho más. Porque si el equipo de Lucas Bovaglio consigue el objetivo máximo, los premios superarían los USD 4 millones.

Revive la hazaña de O’Higgins ante Bahia en el Arena Fonte Nova

La noche del miércoles 25 de febrero quedará grabada en la historia del fútbol chileno. O'Higgins cayó 2-1 en el Arena Fonte Nova frente al Bahía —2-2 en el global—, resistiendo un doblete de Willian José que incluyó un gol a los 20 segundos de juego, y dejando todo para la definición por penales.

Fue allí donde el arquero ecuatoriano Omar Carabalí se convirtió en el gran héroe de la noche: atajó dos disparos ante Dell y Éverton Ribeiro para sellar una clasificación histórica. La fiesta en Rancagua fue inmediata, y la hazaña dio la vuelta al fútbol sudamericano.

¿Cuánto dinero ya tiene garantizados O’Higgins en la Copa Libertadores 2026?

Al superar la Fase 2 y acceder a la Fase 3, los premios acumulados por O’Higgins son los siguientes:

USD 500.000 por pasar la Fase 2

por pasar la Fase 2 USD 600.000 sólo por jugar la Fase 3

Estos fondos llegan directamente a las arcas del club celeste independientemente del resultado en la siguiente ronda.

¿Cuánto dinero ganaría O’Higgins si clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El escenario ideal tiene números transformadores. Si O’Higgins vence en la Fase 3 al ganador del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira, accedería a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la CONMEBOL entrega:

USD 3.000.000 como premio base garantizado por participar en la fase de grupos

como premio base garantizado por participar en la fase de grupos USD 330.000 adicionales por cada victoria en esa etapa

En ese caso, el total acumulado superaría los USD 4.100.000 antes de contar las victorias en la fase grupal, una cifra que cambiaría radicalmente las posibilidades de inversión del club celeste.​

La Copa Sudamericana también le da buena plata a O’Higgins

Si O’Higgins cae en la Fase 3, los equipos eliminados en esa instancia se transfieren directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El premio base en esa competencia es de USD 900.000, con bonos adicionales por avance:

Octavos de final : USD 600.000

: USD 600.000 Cuartos de final : USD 700.000

: USD 700.000 Semifinales: USD 800.000

En ese escenario, O’Higgins partiría con los USD 1.100.000 ya acumulados más los USD 900.000 de la Sudamericana, garantizando un piso mínimo de USD 2 millones sin importar lo que ocurra en la siguiente fase.

📅 ¿Cuándo y ante quién juega O’Higgins en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Los partidos de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo. El rival de O’Higgins saldrá del cruce entre Deportes Tolima (Colombia) y Deportivo Táchira (Venezuela), llave que se definió este jueves 26 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.